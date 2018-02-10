В Витебске открыли уникальный музей 1 10.02.2018, 8:45

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ФОто: tut.by

С кабинетами Шагала и Малевича.

В Витебске 9 февраля открылся музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ).

Сто лет назад его основал Марк Шагал. Реконструкция знакового для города здания на улице Шагала, 5а длилась пять лет — с 2013-го.

Здание бывшего Витебского народного художественного училища до 1918 года принадлежало банкиру Израилю Вишняку, который построил его в 1913 году на улице Воскресенской.

В сентябре 1918 года особняк национализировали и передали художественному училищу, которое основал Марк Шагал, служивший в то время в Витебске уполномоченным по делам искусств. В том же году улицу Воскресенскую переименовали в Бухаринскую. Училище располагалось по адресу: ул. Бухаринская, 10, пишет tut.by.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

Торжественное открытие училища состоялось в январе 1919 года. Это было первое художественное учебное заведение на территории современной Беларуси.

С 1918 по 1923 годы в здании размещались также мастерские УНОВИСа, Витебские свободные художественные мастерские, Витебский художественно-практический институт.

Здесь работали Марк Шагал, Казимир Малевич, Юдель Пэн, Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Николай Суэтин, Илья Чашник и другие члены объединения УНОВИС. Многие художники здесь и жили.

Позже в этом здании долгое время располагался вычислительный центр стройорганизаций.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

На первом этаже музея находятся многофункциональные выставочные помещения, а также зал, посвященный объединению УНОВИС.

На втором — воссозданы кабинеты Шагала и Малевича, мастерская Лисицкого. Интерьер реконструировали по старым фото, сохранившимся описаниям. В комнате, где предположительно жил Шагал, — старые обои, здесь специально оставили фрагмент паркета. В кабинете Малевича — хитроумная штука: это и стол в ретростиле, и одновременно мультимедийный планшет. А еще можно заглянуть в ванную, стилизованную под начало прошлого века.

Музей оснастили современным мультимедийным оборудованием.