На севере Израиля разбился самолет F-16 ЦАХАЛа, пилоты выжили 10.02.2018, 9:01

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Ранее израильский боевой вертолет сбил беспилотный самолет иранского производства.

Утром 10 февраля около кибуца Хардуф в Изреэльской долине разбился израильский военный самолет.

Двое пилотов успели катапультироваться, они выжили и доставлены в больницу.

По сведениям сайта Ynet и 10-го телеканала ИТВ, разбился самолет F-16i "Суфа". Военные подтверждают факт падения самолета, но пока не уточняют, о каком самолете идет речь, пишет Newsru.co.il.

На данный момент неизвестно, был ли этот самолет подбит сирийскими ПВО. Но, судя по имеющейся информации, этот самолет участвовал в операции по нанесению ударов по целям в Сирии.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 10 февраля, боевой вертолет ЦАХАЛа сбил беспилотный самолет иранского производства, запущенный в сторону Израиля с сирийской территории. Сирийские военные задействовали ПВО.

На фоне проникновения БПЛА и зенитного огня сирийских ПВО примерно в 4:25 в районе Бейт-Шеана и на Голанских высотах сработала сирена, предупреждающая о возможной воздушной или ракетной атаке. В течение 10 минут сирена "Цева адом" срабатывала восемь раз.

Вскоре после этого инцидента ЦАХАЛ атаковал иранские объекты в Сирии, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сирийские и иранские СМИ пока не комментируют эти сообщения израильских военных.