Налоговики взялись за частные маршрутки 9 10.02.2018, 9:06

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Арестованы два руководителя частной службы маршрутных такси в Минской области.

Прокуратурой столичного региона санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов - двух руководителей частной службы маршрутных такси, которая занималась перевозками по маршрутам Минской области.

Уголовное дело возбужденно УДФР КГК по Минской области и Минску по ч.2 ст.243 УК "Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере". Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает БелТА.

Сообщается, что с января 2015 года по конец сентября 2017-го фигуранты дела якобы уклонялись от уплаты налогов. Они не отражали в регистрах бухгалтерского учета выручку, поступающую в виде наличных денег от водителей маршрутных такси. Для этого использовалось несколько схем - обнуление кассовых аппаратов либо непроведение через них наличной выручки.

"Допрошенные по уголовному делу в качестве свидетелей водители и должностные лица общества факты сокрытия выручки подтвердили. Пояснили, что делали это по указанию, а изъятая документация, так называемая черная бухгалтерия, и проведенные экспертизы позволили установить точную сумму неуплаты налогов, которая составляет чуть менее 200 тысяч рублей", - рассказали БелТА в КГК.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, на имущество фигурантов наложен арест, в том числе на 7 автомобилей.