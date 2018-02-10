В Калифорнии светится океан 10.02.2018, 9:09

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Фото: George Krieger

Удивительное явление создано огромным количеством планктона.

В Калифорнии ночью ярким голубым светом засветился океан.

Удивительное явление, созданное огромным количеством планктона, запечатлели на фото.

Светящийся эффект у побережья Калифорнии заметили ночью с четверга на пятницу, 9 февраля, сообщает CNN.

На отмелях, возле берега и скал океаническая вода начала светиться в темноте. Такое явление возможно только при оптимальных условиях для размножения фитопланктона, который и обладает светящемся эффектом.

Фото: George Krieger

Светящиеся океанические шоу в Калифорнии начались еще в январе. Но тихая погода в начале февраля позволила планктону размножится достаточно, чтобы произвести такой эффект.