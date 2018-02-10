В Малоритском районе волки подбираются к домам сельчан 6 10.02.2018, 9:29

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Популяция волков в районе растет с удвоенной скоростью.

В Малоритском районе волки подбираются к домам сельчан, сообщает БелТА.

Хищники заселили приграничную территорию с Украиной, где охота запрещена, поэтому популяция растет с удвоенной скоростью. Жителей деревень пугают частые визиты волков на подворья.

Когда в лесу почти нет снега, шансов взять след хищников у егерей нет. Зверь в день может пробегать до 20 км. Специалисты заходят в каждый двор и опрашивают жителей, чтобы составить примерный маршрут передвижения стаи.

На прошлой неделе пару волков, приходивших в деревню, удалось поймать. За крупными самцом и самкой охотились всей округой. Собралось больше двадцати человек. Жители приграничных деревень вечером стараются из домов не выходить.