Орбан: В Венгрии придет конец эры российской газовой монополии 5 10.02.2018, 9:36

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Виктор Орбан

Венгрия намерена заключить соглашение об импорте газа из Румынии и уже построила газопровод.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что соглашение об импорте природного газа из Румынии будет значить конец "эры российской газовой монополии" на венгерском рынке. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Орбана, Венгрия планирует получать из Румынии больше 4 млрд кубометров газа. Румынский импорт может закрыть больше половины нужд Венгрии до 2021-2022 гг.

Венгрия уже построила газопровод в Румынию.

Сейчас Венгрия значительно зависит от импорта нефти и газа из России. В январе 2009 году страна была вынуждена использовать стратегические запасы газа, когда европейский импорт из России временно приостановили из ценового вопроса между Москвой и Киевом.