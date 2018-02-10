Пинские пограничники со стрельбой ловили квадроцикл с телегой телятины 9 10.02.2018, 9:42

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Фото: intex-press.by

Белорусы везли 200 кг мяса из Украины.

В ночь на 8 февраля в нескольких километрах от белорусско-украинской границы сотрудники погранслужбы увидели квадроцикл с прицепом кустарного производства. Водитель заметил наряд и ускорился, решив скрыться.

Для остановки квадроцикла и задержания нарушителей пограничники произвели предупредительные выстрелы, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Фото: intex-press.by

В результате транспортное средство марки BRP с прицепом, груженным телятиной, задержали. Выяснилось, что двое жителей Пинского района нарушили государственную границу — пять свертков с мясом весом 200 кг они привезли в Беларусь из Украины незаконно

Фото: intex-press.by

В отношении мужчин начат административный процесс за нарушение госграницы и пограничного режима, по итогам которого будет принято соответствующее решение.

Фото: intex-press.by