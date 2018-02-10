Бывший парижский бездомный получил «звезду Мишлена» 10.02.2018, 10:02

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Стать поваром в Париже ему помог случай.

Бывший парижский бездомный повар-ливанец, открывший недавно ресторан неподалеку от Триумфальной арки, получил престижную мишленовскую звезду кулинарного качества, пишет BBC.

Прибыв в Париж из Ливана без копейки и без знания языка, 43-летний Алан Жеам начал свою карьеру с мойщика посуды, ночуя на скамейке в одном из парижских парков.

Стать поваром в Париже ему помог случай, причем несчастный, случившийся с шеф-поваром ресторана, где Алан мыл посуду: когда шеф поранил ножом руку и его пришлось срочно везти в больницу, Алану не оставалось ничего другого, как самому встать к плите — чтобы хоть как-то удовлетворить запросы сидевших в зале посетителей.

Ему удалось впечатлить своей готовкой не только обедающих посетителей, но и владельца ресторана, под конец рабочего дня воскликнувшего: «Да ты умеешь готовить!».

Именно это же знаменует и первая звезда, выданная ресторану Alan Geamm французским «Красным гидом Мишлен», который еще называют «ресторанной Библией».

«Приятный сюрприз»

«Я никогда не думал, что „Мишлен“ заинтересуется кем-то вроде меня — самоучкой, спавшим на улице в 19 лет и начавшим свой путь с мойки посуды», — признался он в интервью «Франс Пресс».

«Я думал, что этот гид пишет о поварах в крупных, шикарных гостиницах или о тех, кто учился у больших мастеров. Но оказалось все наоборот. Это приятный сюрприз», — сказал Жеам.

Его любовь к кулинарии проявилась еще в детстве, когда он после школы, вместо того чтобы смотреть по телевизору мультфильм, с восторгом поглощал кулинарные телешоу. Помогла этому и разнообразная гастрономическая культура, в которой он рос, — сначала в африканской Либерии, а затем на родине родителей в Бейруте, куда переехала его семья, спасаясь от войны.

Но по-настоящему готовить он начал, проходя службу в ливанской армии, причем настолько успешно, что командир полка сделал его своим личным поваром.

«Я готовлю, чтобы порадовать людей», — сказал Жеам в интервью французскому агентству.

Одним из его любимых блюд на сегодняшний день является эскалоп из фуа-гра, облитый гранатовой патокой, с тарталетками из свеклы и граната, что выдает влияние ливанской кухни на его вкусовые предпочтения.

«Я ел много гранатов в детстве. Делал из них сок, по-разному их готовил, поэтому я люблю дополнять что-то исключительно французское — такое как фуа-гра — чем-то очень ливанским», — говорит шеф.