Алексей Янукевич: Западные политики знают, что мы предложили властям мирную акцию на День Воли 10.02.2018, 10:13

Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР проинформировал международное сообщество о своих планах.

Заместитель председателя Партии Белорусский Народный Фронт Алексей Янукович выступил на пресс-конференции Национального оргкомитета по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

Сайт Charter97.org публикует выступление Алексея Янукевича:

- Во всех областных центрах Беларуси созданы местные оргкомитеты по празднованию 100-летия БНР. Каждый из них включает в себя широкий круг демократических организаций, которые представлены в областях Беларуси.

Каждый из этих оргкомитетов имеет свой план празднования. Мероприятия включают в себя концерты, встречи историков, массовые праздничные мероприятия. Как минимум, в Бресте и Гродно планируется подача заявок на проведение массовых мероприятий. Повсеместно подаются письменные обращения к руководителям областных исполнительных комитетов с призывом вместе отметить 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики. Это концепция утверждена Национальным оргкомитетом и осуществляется областными оргкомитетами. Мы обращаемся к властям на республиканском уровне, протягиваем руку и местным властям, с призывом вместе отметить эту важную для всей Беларуси дату.

Еще одно направление работы оргкомитета - информирование международной общественности о планах празднования, планах массового шествия в Минске, а также о значении наследия БНР для Беларуси и всего нашего региона.

Представители оргкомитета встречаются с послами и представителями посольств, которые находятся на территории Беларуси. Подобные встречи прошли в представительстве Евросоюза, посольстве Великобритании, CША, Литвы, Франции, Германии.

Ведутся переговоры через партийные контакты каждого субъекта оргкомитета. Партия БНФ контактирует со своими коллегами из Альянса европейских консерваторов и реформистов, правоцентристская коалиция ведет переговоры с представителями Европейской народной партии, наши коллеги из левых сил ведут переговоры с представителями левых движений в Евросоюзе.

Мы доносим до них, что акция не должна носить конфронтационный характер, настроены конструктивно и хотим отпраздновать эту важную для всей Беларуси дату. Оргкомитет рассчитывает на то, что международная общественность выступит посредником в коммуникации с властями. Безусловно, вопросы нашей независимости должны разрешаться внутри страны, они здесь и решаются.