В Москве загорелось строящееся новое здание для Следственного комитета 2 10.02.2018, 10:25

В здании загорелся строительный мусор.

В ночь на субботу, 10 февраля, в строящемся здании Следственного комитета России в Москве произошел пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на первом этаже здания в Техническом переулке, там загорелся строительный мусор. Площадь пожара не столь большая - к моменту прибытия экстренных служб она составляла около 50 квадратных метров.

Около трех часов ночи пожарные приступили к тушению возгорания, а спустя несколько минут стало известно о ликвидации воспламенения. В настоящий момент в здании проводится проверка помещений.

Представитель охраны объекта отметил, что здание было обесточено, а в момент пожара внутри никого не было.

Строительные работы у здания центрального аппарата Следственного комитета РФ в Техническом переулке начались в августе 2015 года. Территория была обнесена забором, около стеклянной высотки СКР был вырыт котлован, а рядом появился информационный стенд, извещавший о том, что там возводится новый комплекс зданий со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и административно-бытовыми помещениями. Обещалось, что строительство завершится к концу 2018 года.

Как сообщал РБК, общая площадь комплекса составит почти 60 тысяч квадратных метров, а обойдется строительство почти в 6 миллиардов рублей. Здание спроектировала компания "Москапстрой" Владимира Евтушенкова, а непосредственно строительством занимается группа компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.