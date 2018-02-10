В Гомеле на ликеро-водочном заводе потеряли 47 тысяч бутылок водки

В Гомеле на ликеро-водочном заводе потеряли 47 тысяч бутылок водки13
- 10.02.2018, 10:40
- 2,132
Работники опасаются, что недостачу повесят на них.
В Гомеле на ликеро-водочном заводе «Радамир» исчезло 47 тысяч 334 бутылки водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации.
Правозащитник Леонид Судаленко сообщил об этом первый на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что в профсоюз с жалобой обратились четверо грузчиков, якобы мужчин лишили годовой премии за какую-то крупную недостачу на складе.
Со слов Леонида Судаленко, он с работниками обратились в суд, однако начальство передумало и выплатило грузчикам премиальные по итогам работы в 2017 году, а также попросило отозвать иск.
Дело начали расследовать в Следственном Комитете.
В совершении кражи подозреваются две сотрудницы – заведующая складом и заведующая магазином, сообщили сегодня в пресс пресс-службе СК.
По версии следствия, женщины организовали отгрузку алкогольной продукции без оформления документов. Товар продавали в магазине «мимо кассы». Полученные от продажи деньги подозреваемые присваивали себе.
Впрочем, работники по-прежнему опасаются, что недостачу повесят на них, ведь по всем документам именно они — материально ответственные лица.