В Гомеле на ликеро-водочном заводе потеряли 47 тысяч бутылок водки 13 10.02.2018, 10:40

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Работники опасаются, что недостачу повесят на них.

В Гомеле на ликеро-водочном заводе «Радамир» исчезло 47 тысяч 334 бутылки водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации.

Правозащитник Леонид Судаленко сообщил об этом первый на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в профсоюз с жалобой обратились четверо грузчиков, якобы мужчин лишили годовой премии за какую-то крупную недостачу на складе.

Со слов Леонида Судаленко, он с работниками обратились в суд, однако начальство передумало и выплатило грузчикам премиальные по итогам работы в 2017 году, а также попросило отозвать иск.

Дело начали расследовать в Следственном Комитете.

В совершении кражи подозреваются две сотрудницы – заведующая складом и заведующая магазином, сообщили сегодня в пресс пресс-службе СК.

По версии следствия, женщины организовали отгрузку алкогольной продукции без оформления документов. Товар продавали в магазине «мимо кассы». Полученные от продажи деньги подозреваемые присваивали себе.

Впрочем, работники по-прежнему опасаются, что недостачу повесят на них, ведь по всем документам именно они — материально ответственные лица.