Видеофакт: Как через Припять переправляют людей во время ледохода 4 10.02.2018, 11:03

1,779

С наступлением морозов понтонный мост между Житковичами и Туровом не действует.

Людей переправляют из одного берега на другой на моторных катерах МЧС.

Движение по мосту через Припять между Житковичами и Туровом остановилось в начале декабря. Местный житель заметил, что полотно прогнулось, а на центральном пролете образовалась трещина. Уже через несколько дней сотрудники МЧС вместе с военнослужащими устроили переправу по временному понтонному мосту. Власти пообещали начать строительство нового временного моста, одновременно продолжалось обследование старого стационарного.

В середине января из-за ледохода на Припяти временный понтонный мост пришлось разобрать. С тех пор сотрудники МЧС переправляют людей с одного берега на другой моторными катерами. Процесс усложняет постоянный ледоход — по реке плывут льдины, и катер спасателей вынужден лавировать между ними. Радио «Свобода» понаблюдало за тем, как это происходит.