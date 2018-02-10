Силовики Путина сталкиваются лбами 3 10.02.2018, 11:07

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К чему может привести борьба между путинскими спецслужбами.

Победа Владимира Путина на мартовских президентских выборах в России практически гарантирована, и в Кремле уже думают о том, что будет после голосования. По данным журналистов, после выборов в РФ начнется процесс реструктуризации многочисленных конкурирующих между собой служб безопасности и силовых структур. Эти организации были опорой Кремля и долгое время обеспечивали стабильность в России. И хотя борьба за власть среди этих групп не является чем-то новым, усиливающиеся волнения в стране придают этим реформам еще большее значение, а противостояние силовиков становится угрозой для всей кремлевской политической системы. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Жестокая конкуренция

В настоящее время в России действуют несколько спецслужб – Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР) и относительный новичок Национальная гвардия России (Росгвардия), созданная лично Владимиром Путиным в 2016 году. Эти органы всегда соревновались между собой, но в последние годы борьбу за власть вели ФСБ и Росгвардия.

ФСБ исторически была одной из самых влиятельных структур в РФ, но Росгвардия начала оспаривать ее авторитет, неуклонно забирая функции и силы у МВД, военной разведки (ГРУ), Федеральной службы охраны (ФСО) и других.

Согласно сообщениям издания The New Times, связанного с российской оппозицией, в прошлом году Путин был недоволен ФСБ, поскольку эта спецслужба попыталась ограничить власть Росгвардии, участвовала в конфронтации с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и не смогла предотвратить теракт в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Антиправительственный "Ежедневный журнал" указывает на то, что администрация Путина сместила представителей ФСБ с ключевых должностей в государственных органах, некоторые из высокопоставленных работников службы были арестованы за их роль во вмешательстве в выборы США, которое испортило отношения Москвы с Вашингтоном. Между тем, Росгвардия завоевала больше влияния. Помимо взятия под контроль российского спецназа, ведомство попыталось создать собственные подразделения кибербезопасности, взять на себя обязанности по защите региональных лидеров, чем занимались ФСО и ФСБ.

Реформа служб безопасности

По слухам, рассматриваются несколько возможных вариантов реструктуризации служб безопасности, каждый из которых может пошатнуть баланс сил в сторону ФСБ или Росгвардии. Одно из предложений – оставить за ФСО только функции Службы безопасности президента, сделав этот орган независимым от Росгвардии и ФСБ. Такая вероятность, возможно, и побудила Росгвардию попытаться взять на себя функции по защите региональных лидеров, что дало ей новый способ усилить власть по всей России.

Возможно, ключевая в этом процессе - вероятность возрождения Министерства государственной безопасности, органа, который первоначально был создан Иосифом Сталиным и действовал в 1945-1954 годах. Такая структура укрепила бы ФСБ, соединив несколько внутренних служб безопасности в один орган, контролирующий шпионаж, контрразведку, охрану порядка и полицейскую деятельность. В течение лета и осени 2016 года, когда Росгвардия медленно начала консолидировать власть, ФСБ выступила с идеей вернуть Министерство госбезопасности, но из-за распрей между различными службами безопасности дискуссия провалилась. Теперь идея восстановления Министерства госбезопасности снова на столе. И если это будет реализовано, это может значительно усилить позиции ФСБ в России.

Полномочия по расследованию

Однако, даже если ФСБ превратится во всеобъемлющую службу безопасности, ей все равно придется конкурировать с Росгвардией за контроль над самыми мощными инструментами – полномочиями по расследованию. Генпрокуратура и Следственный комитет РФ имеют возможность вести следствие против самых влиятельных представителей российских элит на основе реальных, преувеличенных или сфабрикованных обвинений, и службы внутренней безопасности уже давно боролись за контроль над этими мощными следственными органами.

Теоретически Следственный комитет является нейтральным органом, но на практике его лояльность колебалась между представителями власти с момента его создания в 2011 году. Совсем недавно глава СК РФ Александр Бастрыкин выражал пристрастие к ФСБ и ее бывшим сотрудникам, помогая преследовать некоторых из главных конкурентов этой организации. Самый яркий пример – преследование уже бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева (первого крупного министра, арестованного с советского времени), вероятно срежисированное влиятельным "нефтяным царем" Игорем Сечиным.

Но любое переформатирование следственных органов может свидетельствовать о смене власти. Один из вероятных вариантов – создание независимой Федеральной следственной службы, которая была бы нейтральным органом. Но опыт показывает, что ФСБ и Росгвардия будут так же серьезно сражаться за влияние на любой новый орган, как происходит с уже существующими. Еще один вариант – правительство может разделить следственные полномочия между различными службами безопасности. Это может привести к полной анархии, репрессивным арестам и судебным преследованиям.

Если смотреть шире, то можно увидеть, что нынешний политический климат России только способствует усилению разногласий между службами безопасности. Путин и различные элиты сталкиваются с протестами и теряют поддержку населения, которое все больше требует прозрачности и антикоррупционных расследований. Кремлю в конечном итоге придется участвовать в какой-то антикоррупционной кампании, чтобы успокоить электорат. И это означает, что тот, кто контролирует следственные и прокурорские функции в России, будет обладать наибольшим влиянием, определяя, как будет разворачиваться кампания, и контролируя, кто из представителей российских элит сохранит или потеряет активы. Поэтому ФСБ и Росгвардия, по всей видимости, будут все чаще сталкиваться лбами, ставя под угрозу стабильность российской политической системы.