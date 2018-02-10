«Лучше с половником, чем с лопатой» 10.02.2018, 11:37

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY,

Как строитель из Гродно стал поваром и кормит 700 детей.

31-летний строитель Дмитрий остался без работы, в какой-то момент понял, что вакансий по специальности нет — и пришел переучиваться на профкурсы при центре занятости. Отучился… на повара и сейчас работает в одной из минских школ, пишет tut.by.

У мужчины среднее образование, работал строителем. Сначала в Гродно, а потом познакомился со своей будущей женой-минчанкой — и перебрался в столицу. Там устроился на стройку, но вскоре потерял работу.

— В какой-то момент в строительную отрасль пришел кризис и очень многие остались без работы. И я в том числе. Тогда еще надеялся, что с легкостью найду новое место, но просидел дома сначала один месяц, потом второй — и решил, что надо что-то делать, — вспоминает Дмитрий.

По словам мужчины, он всегда любил готовить и подумал, что неплохо было бы переучиться на повара. Подумал — да и обратился в центр занятости. Обучение решил проходить в Гродно, где живут его родители. За семь месяцев освоил новую профессию, прошел практику в одном из гродненских кафе, а потом поехал в Минск искать работу.

— Отнес резюме в разные бары и кафе, но оказалось, что везде нужны повара с опытом работы, а его у меня нет. В конце концов, нашел место в школьном комбинате, сейчас работаю в школе. Уже почти три месяца. Сначала было тяжело привыкнуть к новой деятельности: все время на ногах, пока готовишь, а еще надо стоять на раздаче. Но ничего — втянулся. Готовить на 700 детей и готовить дома — совершенно разные вещи. Иногда так устаешь, что дома на еду даже смотреть не можешь. Но для себя я решил, что лучше буду с половником, чем с лопатой.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Каждый год в Гродно на профессиональное обучение и переобучение управление по труду отправляет более 500 человек. Мужчины чаще всего выбирают обучение по рабочим специальностям. Например, ремонтники зданий и сооружений, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, штукатур, маляр, сантехник и электромонтер. Женщины же идут учиться на швей, парикмахеров, мастеров по маникюру.

Самые востребованные профессии на Гродненщине сегодня — повары, кондитеры, официанты, швеи, продавцы-кассиры и водители.