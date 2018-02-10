Николай Статкевич: Мы будем праздновать 100-летие БНР в центре Минска 4 10.02.2018, 12:17

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Белорусы должны показать, что они готовы защищать независимость своей страны.

Белорусские миротворцы на Донбассе не нужны. И вообще официальному Минску, тесно связанному с Кремлем, лучше не лезть в дела Киева на востоке Украины. Так отреагировал на заявление белорусского министра иностранных дел Владимира Макея о готовности властей нашей страны выслать на Донбасс миротворцев генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины и первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата. Об этом и не только в интервью «Белсату» высказался один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, бывший военный Николай Статкевич.

- В чужие войны, в принципе, не стоит влазить. Cлава Богу, что нас никто туда и не пустит. Чтобы быть миротворцами, нужно пользоваться доверием обеих сторон конфликта. А степень зависимости белорусских властей и армии от Москвы настолько высокий, что нейтральными мы быть не можем.

Просто представьте, в 1999 году Лукашенко подписал союзный договор, согласно которому у нас с Россией должна быть общая армия, границы, президент и общее государство. И под этот договор, который, к счастью, полностью не реализован, Лукашенко взял в долг около $150 миллиардов. Любой другой президент на его месте имел бы пространство для маневров.

Например - Нурсултан Назарбаев, который таких денег не брал. А Лукашенко знает, что об его долге помнят и «рыпнуться» ему не дадут. Москва разрешает предоставлять Лукашенко площадку для переговоров. Но думаю, что и там российское ФСБ подслушивает то, о чем договариваются между собой представители Украины. Украинцы - не дураки, они рисковать не будут. И слава Богу, нам не нужно туда влазить.

- 31 января Беларусь приостановила военно-техническое сотрудничество с Украиной. Беларусь поставляла для Украины топливо, технику, оптику и многое другое. Эксперты заявляют, что это было сделано по вине белорусской стороны. Как можно прокомментировать этот шаг?

- Безусловно - это приказ Кремля. Я говорил о степени зависимости Лукашенко от России. Если он не слушается приказов, то это воспринимается не как измена, а как «ты нас развел на $150 миллиардов». Его «по понятиям» могут «порвать».

Лукашенко позволительно вести только такой бизнес, которым делятся. Я уверен, что часть денег за миллионные поставки белорусского топлива идет в Москву, какой-то частью Лукашенко делится с руководством Украины. А там, где «неприлично уши торчат» и российская общественность осуждает - там Кремль переодически говорит «стоп», а Лукашенко говорит «Стой, раз-два!».

- Украинские эксперты говорят о подготовке большой войны. Беларусь, в этом случае, выступит на стороне России. Есть ли у официального Минска законные механизмы cохранения нейтралитета, который пока еще существует, как минимум на словах.

- Если Путину очень понадобится - никакого нейтралитета не будет. В Беларуси будут стоять российские войска. Но вопрос в том, что большая война против Украины менее вероятна, чем захват Беларуси Россией. Украина уже отстроила свою нацию и свою армию, туда лучше не лезть. В силу того, что в России знают моральное состояние белорусской армии, что настроения в ней царят пропутинские, антизападные. И у Кремля есть искушение этим воспользоваться, тем более, что эффект Крыма, который оказывал влияние на рейтинг Путина, начал снижаться. И, возможно, появится желание вновь создать эйфорию, которая была после аннексии Крыма. Я очень хочу, чтобы этого не произошло, но такая вероятность есть и она только увеличивается. Про это нам с вами нужно думать.

- Вы уже говорили, что Минск - верный вассал Кремля. Он может говорить все, что угодно, но делает то, что прикажет Россия. Вспомним учения «Запад-2017», на которых отрабатывались, в том числе, наступательные маневры. Не будет ли это чересчур, делать из своего верного вассала врага. Не слишком ли это большая цена для Путина?

- Я бы использовал другое сравнение. Не верный вассал, а сварливая марионетка. Бывают такие женщины, которые ссорятся-ссорятся, а потом делают все, что им говорят.

Что касается учений «Запад-2017», достаточно познакомиться со всеми нюансами и фактами - и становится страшно. Российская группировка отрабатывала применение тактическое ядерное оружие с территории нашей страны. Это значит, что мы можем стать ареной ядерного конфликта. У России есть оперативно-региональное приемущество, но если НАТО мобилизует весь свой военно-технический потенциал - это однозначный проигрыш. В российской военной доктрине есть такой пункт: захватить какую-то территорию и применить ядерное оружие, а затем торговаться. Расчет на то, что «ответка» не прилетит. Но у войны есть свои правила. Речь может идти не только об «ответке», но может начаться процесс эскалации. Только вдумайтесь, это будет происходить не только на территории России, но и на нашей земле. Может дойти до того, что мы побежим прятаться от радиации в Чернобыльскую зону.

Cитуация крайне небезопасная. Лукашенко добровольно залез в долги и превратил молодую республику в филиал России.

И сегодня, когда Россия беднеет и радикализируется, она будет за меньшие деньги требовать большего. Мы находимся в очень небезопасной ситуации.

Поэтому важно 25 марта, в день нашей независимости, массово выйти и показать, что белорусы будут защищать страну, даже если эта власть и армия не будут этого делать. А мы будем и мы защитим.

- Власти не идут на переговоры по совместному празднованию 100-летия БНР, не говорят ничего о заявке, которую подал оргкомитет. Как это можно прокомментировать?

- Белорусские власти боятся сделать шаг навстречу патриотическому воспитанию нации. Назарбаев же не боится, «латинку» вводит, пропагандируются национальные ценности. А тут боятся.

Из-за этого человека, который залез в петлю и нас за собой потянул, власти боятся идти нам на встречу. Мы протягиваем руку и говорим: давайте вместе отпразднуем этот праздник и покажем, что мы вместе защищаем независимость страны.

Они боятся cделать даже этого. Будут тянуть до последнего, а затем попробуют отправить нас праздновать к собакам на Бангалор . Лучше совсем не праздновать, чем идти туда. Ведь это показывает, что совсем не готовы защищать нашу независимость и достаточно прислать генерал-губернатора и в Госдуме РФ принять закон о присоединении. Поэтому мы будем праздновать 100-летие БНР в центре Минска. Пусть власти сто раз подумают. Еще раз призываю: либо присоединяйтесь, либо не мешайте нам.