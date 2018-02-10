SOS над рекой 10.02.2018, 12:48

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Экологи бьют тревогу из-за реки Лесной в Беловежской пуще.

На прошлой неделе «Вечерний Брест» собрал команду экспертов, чтобы обсудить проблемы реки Лесная. На приглашение принять участие в дискуссии откликнулись ученые, госслужащие и представители общественных природоохранных организаций. Поводом послужила Неделя водно-болотных угодий в Беловежской пуще, а тема, что ни говори, острая: проблемы на реке повторяются из года в год.

Стоит летом совпасть двум природным факторам - обильным дождям и жаре, как Лесная в своих верховьях выходит из берегов и затапливает поросшие травой пойменные луга. Под воздействием высоких температур трава гниет, забирая кислород из воды, и рыба гибнет. За последние 10 лет зафиксировано пять массовых заморов - в 2007, 2009, 2011, 2012 и 2014 годах. Единичные случаи гибели рыбы наблюдаются чуть ли не ежегодно. Да и сама Лесная с каждым годом все больше мелеет, заиливается и зарастает. Так что происходит с рекой? Может человек изменить ситуацию или вообще не должен вмешиваться в природные процессы?

Цена вопроса

В 2016 году мероприятия по расчистке и восстановлению русла Лесной в пределах Каменецкого района были включены в региональный комплекс мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы. На выполнение этих работ в областном бюджете было выделено 200 тыс. руб. Из них 23 тыс. были освоены на выполнение предпроектных и изыскательских работ: их проводил «Полесьегипроводхоз» вместе с Брестским техническим университетом. На этом все и закончилось: ученые сделали вывод о нецелесообразности проведения широкомасштабных работ по расчистке русла реки. Оставшиеся деньги были перераспределены на другие цели.

Однако проблема осталась, и единого мнения по поводу путей ее решения нет до сих пор.

Вариант первый. Расчистка русла реки от донных илов

Еще полтора десятка лет назад его предложили сотрудники РУПП «ЦНИИКИВР» (Центральный НИИ комплексного использования водных ресурсов), проводившие на реке научные изыскания. По мнению ученых, донные иловые отложения, в которых накапливаются и со временем разлагаются органические вещества, вносят свою лепту в загрязнение реки и служат одной из причин заморных явлений. Денег тогда на проведение работ по расчистке не нашлось, а проблема за это время только усугубилась. «Мы спускались на байдарках из верховий реки. На некоторых участках лодке просто не пройти - садится днищем, цепляется за водоросли. Конечно, река будет во время дождевых паводков выходить из берегов. Куда ей деваться? Очистка русла от илов однозначно оздоровила бы реку», - считает заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук.

По его словам, современные технологии позволяют провести эти работы на проблемных участках (от д. Пашуки по Правой Лесной и от д. Голосятины по Левой Лесной до места слияния рек у д. Угляны), практически не нарушая береговую линию. Изъятые илы предлагается складировать на специальных площадках.

ДОВОДЫ ПРОТИВ. Очистка русла - очень сложная инженерная задача. Необходимо пройти глубоко в пойму реки, организовывать подъездные пути, понтонные работы, вывоз грунта. Река начнет напоминать мелиоративный канал. Ее экологическое равновесие будет нарушено.

Вариант второй. Выкашивание прибрежной и водной растительности

Именно гниение прибрежной растительности во время дождевых паводков вызывает резкое уменьшение кислорода в воде и, как следствие, гибель рыбы. Удаление этой растительности и тем самым исключение попадания в воду органики могло бы уменьшить остроту проблемы, считают ученые Брестского технического университета. Именно уменьшить; но не решить полностью. Выполненные ими расчеты показали: да, в отдельных створах реки достаточно удалить растительность и снизить шероховатость пойменной части, в других необходимо удалять придонные илы. «Но если рассматривать экологическую составляющую, то, на наш взгляд, удаление илов может нанести больше вреда, чем возможная гибель рыбы от заморов, - говорит заместитель проректора БрГТУ по научной работе, кандидат технических наук Николай Шешко. - С этой позиции выкашивание растительности выглядит оптимальным решением. Это как если врач при лечении пациента сначала применяет щадящие мероприятия, и только если они не дадут эффекта, назначает хирургическую операцию».

Ученые рекомендуют ежегодно выкашивать основное русло реки по длине участка и периодически выкашивать пойменную часть полосой 40 м от левого и правого берегов на участках с высокой шероховатостью.

ДОВОДЫ ПРОТИВ. Рекомендация хорошая, но на заболоченных участках технически невыполнимая. Туда просто не зайдет техника. Вода стоит даже зимой. Косить там можно только вручную по колено в воде. Это адский труд. Никого не загонишь. (Сторонники идеи возражают: специальная техника есть и широко применяется, например, для кошения болота Званец и других болотных массивов.)

Вариант третий. Экосистемная адаптация

Его сторонники категорически возражают против вмешательства человека в природные процессы, особенно в верховьях рек (территория НП «Беловежская пуща»), и предлагают адаптироваться к ним с помощью природных экосистем. «Река не справляется с летними паводками, потому что благодаря мелиорации густота гидрологической сети в верховьях рек Лесной Левой и Лесной Правой увеличилась почти в пять раз. Соответственно, выросла скорость сброса дождевых вод в реку», - считает координатор программы в поддержку заповедности Беловежской пущи Виктор Фенчук. Он уверен: уменьшить скорость сброса воды и тем самым снизить вероятность выхода летом реки на пойму можно, если «задержать» воду в верховьях в границах пущи. Аналогичные работы уже несколько лет проводит НП «Беловежская пуща», повторно заболачивая мелиорированные когда-то участки земель. Теперь эти территории не участвуют в залповом сбросе воды во время паводков.

Кроме того, рассматривается возможность восстановления в прежнем виде русла реки Белая (приток р. Лесная Правая) и некоторых участков р. Лесная Левая. Все это замедлит скорость стоков и одновременно увеличит полноводность Лесной. Реке будет легче справляться с поступающими объемами воды. Предлагается также вывести из сельхозоборота находящиеся в пойме обрабатываемые поля, чтобы там могла сформироваться растительность, устойчивая к паводковым явлениям и не так подверженная гниению. По мнению сторонников идеи экосистемной адаптации, через 5-7 лет на реке восстановится природное равновесие и заморы прекратятся.

ДОВОДЫ ПРОТИВ. Отсроченный результат. Невмешательство в естественные процессы на Лесной может привести к тому, что у нее не хватит сил промывать русло, и оно будет все больше зарастать и заиливаться.

Так что же делать?

В этом году - точно ничего: бюджет области сформирован, и расходы на решение проблем реки Лесная в нем не предусмотрены. Сторонники активных мероприятий, тем не менее, надеются, что удастся добиться перераспределения средств, если на то будут правовые основания. В конце декабря в Бресте состоялось первое заседание нового органа - Западно-Бугского бассейнового совета, на котором был рассмотрен проект мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния поверхностных водных объектов в бассейне реки Западный Буг. «По нашему предложению в этот проект внесены мероприятия, касающиеся Лесной. Именно в том виде, в котором их предлагал БрГТУ, - говорит Сергей Шилинчук. - Сейчас этот проект проходит доработку в РУПП «ЦНИИКИВР». Если его утвердят, мы будем ходатайствовать перед местными органами власти о выделении средств на проведение работ по выкашиванию растительности. Всей проблемы это не решит, но проточность реки однозначно улучшится».

Свою деятельность продолжат и сторонники «экосистемного подхода» - в НП «Беловежская пуща» готовятся научные обоснования восстановления осушенных болот «Зубрица» и «Галево болото», расположенных в водосборе реки Лесная.

Однако, как ни прискорбно это осознавать, Лесная уже никогда не будет такой, как была прежде. В силу целого ряда причин: естественных (рекам тоже свойственно стариться и умирать), климатических (количество выпадающих осадков в регионе Беловежской пущи, откуда берут начало Лесная Левая и Лесная Правая, за последние десятилетия уменьшилось на 15-20 %) и антропогенных (куда же без человека?). Другой вопрос, сможем ли мы с этим смириться...

Вопрос «в тему»

Нельзя ли в реку запустить рыбу, которая поедала бы водную растительность? Очистили бы Лесную естественным путем...

По мнению специалистов, теоретически белый амур и толстолобик, возможно, справились бы с этой проблемой, но есть несколько нюансов. Во-первых, в Беларуси запрещено зарыблять реки видами, которые в естественных условиях у нас не обитают. Во-вторых, верховья Лесной - это охраняемая природная территория, и о таком серьезном вмешательстве в природные процессы не может идти и речи. Наконец, мы можем в итоге получить эффект, обратный ожидаемому.

Ученые приводят пример, когда несколько лет назад на одном из водоемов на севере Беларуси проводили эксперимент: запустили в водоем, сплошь заросший тростником, белого амура. И, да, он съел весь тростник, очистил водоем. Однако вслед за этим под воздействием солнечных лучей началось массовое размножение ряски, водоем «зацвел», и произошел массовый замор рыбы. «Беда в том, что в представлении человека река - это филиал рыбхоза, и когда на ней начинаются заморные явления, поднимается большой шум, - говорит Павел Пинчук, орнитолог, директор Белорусского центра кольцевания птиц и Туровской станции кольцевания. - А это чисто природное явление, свойственное, к слову, и многим другим водоемам».