Эммануэль Макрон: Минские переговоры зашли в тупик 1 10.02.2018, 13:01

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Президент Франции подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации на Донбассе.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что реализация минских соглашений зашла в тупик. Об этом сообщает newsone.ua со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

"В связи с российско-украинским кризисом президент Франции отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер для того, чтобы успокоить ситуацию и облегчить страдания людей, относительно укрепления режима прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в сообщении.

В то же время в России отметили, что ситуация в Украине обсуждалась "с акцентом на необходимость полной реализации минского комплекса мер как основы мирного разрешения конфликта".