Эммануэль Макрон: Минские переговоры зашли в тупик

Эммануэль Макрон: Минские переговоры зашли в тупик1
- 10.02.2018, 13:01
Президент Франции подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации на Донбассе.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что реализация минских соглашений зашла в тупик. Об этом сообщает newsone.ua со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
"В связи с российско-украинским кризисом президент Франции отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер для того, чтобы успокоить ситуацию и облегчить страдания людей, относительно укрепления режима прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - говорится в сообщении.
В то же время в России отметили, что ситуация в Украине обсуждалась "с акцентом на необходимость полной реализации минского комплекса мер как основы мирного разрешения конфликта".