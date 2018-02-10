В магазинах «Евроопта» из-за «черной пятницы» стояли огромные очереди 3 10.02.2018, 13:12

ФОто: tut.by

Люди хотели купить продукты хоть немного подешевле.

9 февраля на некоторые товары в «Евроопте» заметно снизили цены. Из-за этого в отдельных магазинах собрались очереди.

К примеру, в магазине по улице Денисовской в Минске вечером собрались очереди от 30 человек в одну кассу, сообщает tut.by.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

Про очереди сообщают также читатели из регионов. На снимке ниже, например, очередь в одном из магазинов в Гомеле.

Фото: Мария Рыбкина

Читатель Onliner.by под ником Barbossa поделился фотографией парковки у «Евроопт Сухарево».