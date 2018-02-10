Надо ли ждать низких цен на нефть? Александр Флинт

10.02.2018, 13:22

Да, надо. Цена уйдёт обратно на отметку около 53-55$ за баррель Брент.

И на несколько долларов дешевле баррель WTI. Всё потому, что проблемы после ураганов в американских нефтеперерабатывающих заводах устранены и трубопроводы, давшие течь, заново работают.

Также сколько со мной не будут спорить русские коллеги - рынок, капитализм, работает как часы. Если на рынке много одного и того же товара - товар упадёт в цене. Если товар не упал ниже цены себестоимости его добычи или производства, то его продолжат кидать на рынок. Что и имеет место сейчас. Коллективные русские и арабские меры по сокращению добычи дали свои плоды на полгода, что вызвало рост цен на нефть. А раз цена за баррель превысила отметку в 42$, признанной основной для американской сланцевой добычи, то количество нефтевышек в Америке, на ранее закупоренных из за низких цен месторождениях, начало расти. Таким образом, всё то, что недопоставили русские и арабы, ушло в радостные американские руки. И баланс, хочет ли его кто-то или не хочет, но восстановился.

Таким образом, наша с вами теория или уже сейчас аксиома, о том, что ни русские, ни арабы, ни венесуэльцы, ни Ангола или Нигерия, больше не играют роли определения высшей цены за нефть, подтвердилась очередной раз. Верхнюю планку цен определяют только в одном государстве мира - США. И если эта цена слишком низка, то можно перестать качать лишнее, просто и быстро закупорив сланцевую скважину (с обычной скважиной всё в разы сложнее и дороже). А если цена наоборот слишком велика, можно её сбить за счёт быстрого введения в строй лишних вышек. Так как это делают небольшие и очень самодостаточные компании, с минимальными расходами выше необходимых, то процесс этот лёгкий и непринуждённый. И всё это вызывает обмороки в Риаде, проклятия в Каракасе, скрежетание зубами в Москве.

Кстати, именно с тем, что высокие цены на нефть себя исчерпали, связаны проблемы главной Бразильской компании Петробрасс. Они рассчитаны на минимум 100$ за баррель, так как нефть идёт из сверхглубоких скважин, на дне моря. А в век сланцев, которых завались убейся везде, такое добро просто никому не нужно, тем более по такой цене. И результат - Петробрасс набрал 84% долгов и рано или поздно, но пойдёт с молотка. Напомню, что эта компания, полугосударственная, что очередной, миллионный раз доказывает, что только частное производство может быть выгодным и гибким на рынке.

Александр Флинт, «Обозреватель»