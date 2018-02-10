Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян 12 10.02.2018, 14:43

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Ким Чен Ын

Если президент Южной Кореи согласится приехать в Пхеньян, он впервые встретится с лидером КНДР.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приехать в Пхеньян с официальным визитом, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление 10 февраля сестры верховного лидера КНДР Ким Е Чжон в олимпийском Пхенчхане.

Если Мун Чжэ Ин согласится приехать в столицу Северной Кореи, он впервые встретится с Ким Чен Ыном.

Лидер КНДР предлагает Мун Чжэ Ину определиться с "самой ранней датой", приуроченной к проведению третьего межкорейского саммита. Приглашение президенту Южной Кореи было передано Ким Е Чжон в устной форме.

10 февраля состоялась встреча президента Южной Кореи с представителями северокорейской делегации высокого уровня.

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, так как после военного конфликта в 1950–1953 годах страны так и не подписали мирное соглашение.

Последний межкорейский саммит проводился в 2007 году, тогда же состоялась последняя встреча между лидерами обеих стран. Тогда в Пхеньян приехал южнокорейский президент Но Му Хен, а его встречал отец нынешнего руководителя КНДР – Ким Чен Ир.

9 января в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между двумя странами, состоялся первый раунд дипломатических переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских играх 9–25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого прошло еще два раунда переговоров.

20 января президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане КНДР представят 22 спортсмена.

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Как сообщает Yonhap, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожал Ким Е Чжон руку на церемонии. Сестра лидера КНДР приехала в Пхенчхан в составе северокорейской делегации.