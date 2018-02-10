На Брестчине задержали Анатолия Лебедько

На Брестчине задержали Анатолия Лебедько16
- 10.02.2018, 14:52
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Политика задержали после сбора подписей против аккумуляторного завода в Бресте.
Ночью на 10 февраля во время возвращения из Бреста в Жабинсковском районе милиционеры задержали руководителя ОГП Анатолия Лебедько, сообщает «Радыё Свабода».
Как рассказал член ОГП из Березы Александр Кабанов, в понедельник в Кобрине Лебедько будут судить.
«Его машину остановили сотрудники ГАИ, которые вызвали милиционеров. Его обвинили в неподчинении, ночью доставили в Кобринский РОВД, где поместили в изолятор. Судить будут в Кобрине 12 февраля», - сказал Александр Кабанов.
9 февраля Анатолий Лебедько вместе с Александром Кабановым и другими активистами собирали подписи против строительства аккумуляторного завода в Бресте.