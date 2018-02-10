На Брестчине задержали Анатолия Лебедько 16 10.02.2018, 14:52

3,290

Анатолий Лебедько

Политика задержали после сбора подписей против аккумуляторного завода в Бресте.

Ночью на 10 февраля во время возвращения из Бреста в Жабинсковском районе милиционеры задержали руководителя ОГП Анатолия Лебедько, сообщает «Радыё Свабода».

Как рассказал член ОГП из Березы Александр Кабанов, в понедельник в Кобрине Лебедько будут судить.

«Его машину остановили сотрудники ГАИ, которые вызвали милиционеров. Его обвинили в неподчинении, ночью доставили в Кобринский РОВД, где поместили в изолятор. Судить будут в Кобрине 12 февраля», - сказал Александр Кабанов.

9 февраля Анатолий Лебедько вместе с Александром Кабановым и другими активистами собирали подписи против строительства аккумуляторного завода в Бресте.