Удивительный стадион Олимпиады: прыгуны приземляются на футбольное поле 2 10.02.2018, 14:57

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До чего додумались корейцы.

Олимпийская арена «Альпензия» – новый претендент на статус самого странного стадиона мира. В ближайшие дни (и даже сегодня) там разыграют медали зимних Игр-2018 в прыжках с трамплина, а с весны комплекс адаптируют под матчи чемпионата Кореи по футболу. Поле расположено ровно в том месте, куда приземляются прыгуны – стадион «два в одном», пишет «Трибуна».

Арену отстроили в горах Тхэбэк – по изначальному олимпийскому плану, она должна была принять церемонии открытия и закрытия, но из-за дороговизны оргкомитет предпочел вариант с времянкой.

«Альпензия» смотрит футбольные матчи с марта по конец ноября, а затем превращается в горнолыжный курорт. В обоих случаях используется один и тот же комплекс трибун на 11 тысяч мест.

На стадионе играет ФК «Канвондо», основанный в 2008-м. Это клуб-кочевник: население провинции Канводно – 1,5 млн человек, но они равномерно расселены по долине и склонам. Ни один из городков недостаточно велик для того, чтобы содержать и вообще поддерживать команду топ-лиги. Поэтому «Канвондо» мотается между четырьмя-пятью поселками – есть ли в мире хоть одна команда, у которой столько домашних трибун?

Главная проблема «Альпензии» как футбольной арены – отвратительная логистика и инфраструктура. Болельщик без личного автомобиля может добраться туда только рейсовым автобусом, который пару раз в день отъезжает от другого горнолыжного курорта. В округе всего пара ресторанов и скромных гостиниц – больше никаких удобств и развлечений.

В Корее актуальны типичные олимпийские ворчания: стоило ли тратиться на такие странные стадионы, когда есть более актуальные сферы вроде здравоохранения или образования?

Оргкомитет и руководство страны робко ссылаются на наследие: якобы эти вложения принесут выгоду в долгосрочной перспективе. Пока что выгода сводится к тому, что несколько сотен болельщиков смотрят футбол на фоне лесов и склонов.