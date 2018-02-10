Израиль закрыл часть своего авиапространства после обстрела с территории Сирии 10.02.2018, 15:03

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К северу от Шефаима, который находится в 20 км севернее Тель-Авива, запрещены любые полеты авиации.

Израиль закрыл часть своего воздушного пространства после того, как с территории Сирии был сбит самолет израильских военно-воздушных сил. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя Бюро аэропортов Израиля.

К северу от Шефаима, который расположен в 20 км севернее Тель-Авива, запрещены любые полеты авиации.

Кроме того, утром 10 февраля прекращал работу международный аэропорт Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона, однако через некоторое время его работу возобновили.

10 февраля армия обороны Израиля сообщила, что сбила над израильской территорией иранский беспилотник. В тот же день сирийские противовоздушные силы подбили израильский истребитель F-16, который упал на территории Израиля. Пилоты самолета спаслись.

Военный представитель Израиля Джонатан Конрикус сообщил, что Тель-Авив нанес удары по военным объектам в Сирии после сбитого сирийскими ПВО израильского истребителя и нарушения воздушного пространства Израиля иранским беспилотным летательным аппаратом.