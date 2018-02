Названы сериалы, которые смотрят не отрываясь 7 10.02.2018, 15:19

3,790

COURTESY OF NETFLIX/BLEEKER STREET

Фото: variety.com

Американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью в первую очередь.

Именно благодаря Netflix термин binge-watch (просмотр запоем) прочно вошел в обиход, сообщает Корреспондент.net.

Список наиболее популярных возглавил сериал «Во все тяжкие», на втором месте закрепился «Оранжевый» (Orange is the New Black) — хит сезона. Тройку лидеров замыкают «Ходячие мертвецы».

Далее идут: «Очень странные дела», «Нарко», «Карточный домик», «Побег», «13 причин почему», «Анатомия страсти», «Американская история ужасов».

Стоит отметить, что не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix. Так, например, «Во все тяжкие» и «Анатомия страсти» сервис показывает по лицензии.

Ранее Netflix, предлагающий просмотр кино- и видеопродукции онлайн, объявлял, что теперь пользователи по всему миру могут скачивать фильмы и сериалы для просмотра оффлайн.