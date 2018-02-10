Фееричный Кавказ 10.02.2018, 15:31

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Милитаристский угар вот уже который год остается самым дешевым способом консолидации азербайджанского электората.

"Если кому-то кажется, что, заявив о неминуемом возвращении Азербайджаном принадлежавшего ему в прошлом Еревана и прочих армянских земель, азербайджанский президент Ильхам Алиев произвел сенсацию, то это зряшное впечатление", - пишет журналист Аркадий Дубнов на своей странице в Facebook.

"Дело в том, что Ильхам Гейдарович Алиев, хоть и возглавляет свою страну уже второй десяток лет, получив ее в наследство от своего отца, выдающегося политика советских и постсоветских времен Гейдара Алиевича Алиева, так и остался мажором-сыном, не знающим других надежных способов удержания власти, помимо дешевого популизма, основанием которого является ставка на разжигание ура-патриотизма.

Милитаристский угар вот уже который год остается самым дешевым способом консолидации азербайджанского электората накануне любых выборов. Алиев-старший вел себя гораздо солиднее и умнее, он пытался в первую очередь выстраивать государство, не прибегая к примитивному реваншизму. У Алиева-младшего это не получается.

Поэтому, как только он объявил о проведении досрочных президентских выборов в апреле этого года вместо планировавшихся на осень, Алиев-сын начал с аз-буки-веди, обещая в очередной раз новый военный и, безусловно, победоносный поход на соседские земли. При том что соотечественники его отдают себе отчет, что новую войну Азербайджан не выиграет, в лучшем случае не проиграет, сколько бы воинственности ни напускал на себя президент.

Гораздо лучше они понимают, что очень скоро власть вынуждена будет пойти на непопулярные меры в стремлении оздоровить экономику: скажем, девальвация азербайджанского маната кажется неизбежной. И это, пожалуй, главная причина проведения досрочных выборов - реформы неотложны, но самоубийственно для власти проводить их перед выборами.

Но что забавно, Ильхам Алиев играет сейчас и на стороне заклятых армянских недругов, консолидируя и их вокруг уже своего президента, бывшего карабахского полевого командира Сержа Саргсяна. Ведь и ему в ближайшем апреле предстоят свои выборы, в результате которых он останется лидером Армении, сменив президентский пост на кресло премьер-министра. Страна приводит свои структуры власти в соответствии с трансформацией из президентской республики в парламентскую. Согласитесь, феерично выглядят нынче политические выкрутасы на Южном Кавказе.

Впрочем, никаких новых политтехнологий при этом там не выдумали. Только очередную головную боль Москве принесли... И в Ереване, и в Баку с нетерпением ждут, как отреагирует на эти предвыборные игры в Кремле. Озвучены ведь угрозы ближайшему союзнику России по ОДКБ и ЕАЭС, христианской Армении, со стороны практически мусульманского соседа. Но ведь тоже доверенного российского партнера.

Одним словом, беда с этими кавказцами, обязательно чего-нибудь замутят. А с другой стороны, дело-то выгодное, оружие снова попросят им продать".