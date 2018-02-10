135 лет назад родился легендарный генерал Булак-Булахович 10.02.2018, 16:07

Станислав Никодимович Булак-Балахович

Будущий генерал Белорусской Народной Республики появился на свет в семье простого арендатора.

Станислав Никодимович Булак-Балахович родился 10 февраля 1883 года в Мейштах (ныне в Игналинском районе Литвы) близ местечка Видзы под Браславом (тогда Новоалександровский уезд Ковенской губернии), в семье арендатора фольварка, пишет сайт jivebelarus.net.

Точных сведений о его детстве и юности нет. Однако известно, что совсем молодого в то время агронома Булак-Балаховича крестьяне Дисненщины выбрали своим революционным судьей. И Булак-Балахович так хорошо разрешал их многовековые споры с помещиками, что ему, почти юноше, дали прозвище Батька, которое закрепилась за ним на всю жизнь.

Как идейный антикоммунист Булак-Балахович воевал в армиях разных государств. Он возглавлял корпус генерала Юденича в 1919 году. Его Белорусский корпус участвовал в боях против Полесской группы Красной армии во время русско-польской войны, а в январе 1920-го с отрядом в полторы тысячи сабель генерал был принят в состав армии БНР.

После разгрома белорусского национального сопротивления генерал продолжал борьбу с большевиками из-за рубежа, формировал партизанские отряды и направлял их на территорию ССРБ. До конца жизни он оставался на антикоммунистических и антифашистских позициях. Погиб Станислав Булак-Булаховича в сентябре 1939 года, во время защиты Варшавы от немецких захватчиков.