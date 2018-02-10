Домрачева в спринте на Олимпийских играх заняла 9 место 19 10.02.2018, 15:47

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Белорусская биатлонистка заявила, что не ожидала такого результата.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Серебро завоевала норвежка Марте Ульсбю, у чешской спортсменки Вероники Витковой – бронза.

Лучшей среди белорусских спортсменок стала Дарья Домрачева, финишировав на 9-м месте.

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 21.06,2 (0+0)

2. Марте Ульсбю (Норвегия) – 24,2 (1+0).

3. Вероника Виткова (Чехия) – ,25,8 (1+0)...

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9. Дарья Домрачева (Беларусь) – 46,2 (1+1)

17.Ирина Кривко (Беларусь) – 1.11,2 (0+1)

36. Надежда Скардино (Беларусь) – 2.01,6 (2+1)

52. Надежда Писарева (Беларусь) – 2.22,9 (0+2)

Дарья Домрачева оценила свое выступление в спринтерской гонке Олимпиады-2018, где она заняла 9-е место:

«Результат, конечно, не тот, что ожидала. Настраивалась на большее. Но результат уже есть. Может быть, ветер и холод стали отвлекающими моментами. Теперь важно сделать правильные выводы. А что касается дистанции, хода по лыжне, чувствовала себя хорошо», – сказала Домрачева.