Израильская авиация нанесла удар по «иранским целям» в Сирии 10.02.2018, 15:56

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Израильтяне атаковали после обнаружения над территорией своей страны иранского беспилотника.

Сирийские власти пока официально не прокомментировали удар израильской авиации.

Авиация Израиля нанесла удар по "иранским целям" в Сирии, после чего по самолетам был открыт огонь из систем противовоздушной обороны. Один из истребителей упал на севере Израиля, летчики выжили, передает русская служба BBC.

По словам представителя армии Израиля подполковника Йонатана Конрикуса, над территорией страны перехватили иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. После чего израильтяне в ответ атаковали "иранские цели" в Сирии.

Отмечается, что целью ударов стали системы управления, которые направляли иранский дрон. В свою очередь подразделения ПВО Сирии открыли массированный огонь по самолетам, после чего истребитель F-16 разбился, упав на территории Израиля.

Сирийские власти пока официально не прокомментировали инцидент. Ранее в подобных случаях они обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО, но до сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.

Тем временем сирийское агентство САНА со ссылкой на источники сообщает о том, что сирийские ПВО якобы подбили больше одного самолета. В сообщении говорится, что система ПВО отразила нападение Военно-воздушных сил Израиля на военную базу в центре Сирии.