Крэйг Вудкрофт возмутился словами Шуневича 6 10.02.2018, 16:42

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Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Бывший главный тренер минского «Динамо» опроверг слова министра МВД.

Бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт в эфире программы «Овертайм» опроверг слова главы Набсовета «зубров», министра внутренних дел Игоря Шуневича о том, что он начал вести переговоры с другой командой до ухода из столичного клуба, пишет by.tribuna.com.

— Почему вы расстались с «Динамо»? Правда ли то, что вы начали вести переговоры с «Серветтом» до расставания с «зубрами»?

— Это вовсе не так. Это необоснованные сплетни. Мои переговоры с «Серветтом» начали уже после того, как было принято решение о моем уходе из «Динамо». Это не мое решение. Я хотел продолжить то, что мы начали в «Динамо». А это построение чемпионской команды. План, рассчитанный на три года. И в первый год мы добились своих целей. «Динамо» стало конкурентноспособным в КХЛ, команда прогрессировала, а белорусские хоккеисты улучшили свою игру. Произошли изменения и в плане психологии.

Команда поняла, что может добиваться успеха. Игроки поверили в себя. Мы изменили мировоззрение. Показали, что и белорусские хоккеисты, если им доверять, могут прогрессировать и побеждать. Я сожалею, что затем произошли изменения, несовместимые со следованием нашему плану развития. Останавливаться на полпути было обидно. Я до сих пор ищу ответ что случилось и почему так произошло. И мне трудно его найти. Повторюсь, потому что решение принимал не я, — заявил Вудкрофт.

Вудкрофт возглавлял «Динамо» в прошлом сезоне.