В Крыму активисты собрали почти $35 тысяч в поддержку политзаключенных 3 10.02.2018, 16:49

Жители аннексированного полуострова поддержали тех, кто проявляет свою активную позицию.

В аннексированном Крыму в рамках акции «Крымский марафон» активисты собрали около 2 миллионов рублей (35 тысяч долларов) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на организацию Крымская солидарность.

"Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов", - отметил координатор организации Дилявер Меметов.

Он также выразил благодарность всем, кто поддержал благотворительный марафон.

"Благодарим всех, кто оказал помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму", - добавил он.