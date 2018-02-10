«Говорят, что мы сумасшедшие»: Как лидчане стали выпускать ремесленный шоколад 4 10.02.2018, 17:02

1,493

Фото: tut.by

Недавно в Лиде появилось необычное производство.

В центре города в небольшой мастерской Елена Тихонович и Вадим Бочаров начали выпуск ремесленного шоколада — без добавок и консервантов. Производство начинается с отбора и обжарки какао-бобов и заканчивается упаковкой готового продукта по технологии Bean-to-bar, пишет tut.by.

Лида — провинциальный город, где живет чуть больше ста тысяч человек. Конечно, никаких шоколадных традиций здесь нет. Но Елену и Вадима это не смущает, они готовы быть пионерами своего дела в глубинке.

Мастерская в Лиде — это не огромная фабрика, а маленькое, практически ручное производство. В небольшой мастерской — тепло, терпко пахнет конфетами. На входе Елена вручает журналисьам бахилы и шапочку — все должно быть по правилам.

Елена и Вадим замечают, что горожане пока с осторожностью относятся к их продукту, ведь не все готовы оценить горький шоколад по достоинству.

— Но это только до тех пор, пока не попробуют наши плитки. Потом люди с удивлением говорят, что у шоколада, оказывается, есть вкус, и он разный, в зависимости от сорта. И совсем не горький, — говорит Елена.

Плитки шоколада предприниматели продают в своем магазине. Они говорят, что интерес у горожан к крафтовому шоколаду есть, но вот реальный спрос пока небольшой.

В будущем Елена и Вадим планируют продавать не только расфасованный шоколад, но и на развес. А еще предложат покупателям какао-бобы в шоколаде и шоколадные конфеты.

Фото: tut.by

В мире есть три основных вида какао-бобов. Криолло — сырье дорогое. Форастеро — это неприхотливые и высокоурожайные сорта. Именно их используют в промышленном производстве шоколада. А есть еще гибрид тринитарио, созданный в XVIII монахами монастыря святой Троицы на острове Тринидад. Какао-бобы также можно разделить на ароматные и массовые. Какао-бобы тринитарио, как и криолло, идут для приготовления дорогих видов шоколада.

Фото: tut.by

Именно эти сорта и используют лидчане у себя в мастерской.

Главное отличие ремесленного шоколада от «промышленного» — это то, что на больших предприятиях в мельницы загружают 100−500 кг какао-бобов и помол длится не более часа. В ремесленном производстве — маленькие объемы и долгое (двое-трое суток) перетирание продукта в меланжере. А еще ремесленный шоколад часто путают с аналогичным продуктом ручной работы. В этом случае шоколад делают из полуфабриката «шоколадная крупка».

Фото: tut.by

От какао-боба до плитки

В Лиде решили развивать так называемую Bean-to-bar-технологию. Это значит полный цикл производства в одном месте — от какао-боба до плитки.

Фото: tut.by

К открытию Елена и Вадим, компаньоны по бизнесу, шли долго. Сначала совместно занимались куплей-продажей овощей, потом открыли в центре города небольшой магазинчик с сухофруктами, орехами и всем необходимым для кондитеров. Затем взялись за шоколад.

Это была мечта — делать дорогой шоколад с нуля. Качество того, что продают в магазинах, компаньонов категорически не устраивало, поэтому решили готовить свой продукт. Но это предприятие называют скорее авантюрой, а не бизнесом.

Фото: tut.by

— Многие друзья и родственники нас до сих пор не понимают. Говорят, что мы сумасшедшие, мол, кому наш шоколад нужен. Но мы настроены решительно и надеемся, что когда-нибудь о Беларуси будут говорить как о шоколадной стране, — мечтает Елена.

Фото: tut.by

Чтобы начать шоколадный бизнес, по примерным подсчетам, компаньонам понадобилось около 20 тысяч долларов.

— Год экспериментировали, еще столько же оформляли нужные для открытия производства документы. И вот в декабре прошлого года запустились, — говорит Елена. И рассказывает, что купить какао-бобы в Беларуси невозможно. Приходится закупаться в Москве. За сырьем ездят самостоятельно, покупая по несколько мешков за раз, стараются заказывать какао-бобы из разных стран для широкого ассортимента.

Фото: tut.by

Килограмм сорта тринитарио или криолло, которые используют для приготовления лидского шоколада, стоит от 50 белорусских рублей.