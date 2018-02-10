Президент Литвы считает нынешнюю модель призыва оптимальной 10.02.2018, 17:11

Даля Грибаускайте

С 2024 года в Литве могут начать призывать в армию девушек.

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что нынешняя модель призыва в армию является оптимальной и соответствует реальным возможностям государства, пишет delfi.lt.

Такую позицию она выразила после презентации министерством обороны анализа возможностей введения всеобщего призыва. Глава литовского государства отметила, что решение ввести всеобщую военную обязанность должно приниматься с учетом его последствий.

"Решение ввести всеобщий призыв должно приниматься ответственно, после оценки его выгоды и последствий для армии и общества, обладая четким планом реализации, основанным на ресурсах", - сказала президент Литвы.

"Нынешняя модель призыва является оптимальной, соответствует характеру угроз и реальным возможностям государства, укрепляет боевую мощь армии. Она также обеспечивает возможность - юношам и девушкам - добровольно готовиться к конституционной обязанности защиты Отечества", - добавила она.

Как показал анализ Минобороны, для введения всеобщего призыва юношей в литовскую армию требуется около 400 млн. евро, а чтобы призывать и девушек - то примерно 1,5 млрд. евро.

Министерство сообщило, что эти средства нужны для строительства новых зданий в батальонах, обеспечения призывников и подготовки дополнительных инструкторов для их обучения. Для осуществления всеобщего призыва следует учредить четыре дополнительных батальона, а чтобы призывать и девушек - 14 батальонов, тогда как сейчас в литовской армии всего десять батальонов.

По данным оборонного ведомства, самый первый призыв юношей и девушек мог бы состояться в 2024 году, если для этого ежегодно будет выделяться по 105 млн. евро. Молодых людей обоих полов можно будет призывать с 2026 года с условием, что для подготовки будет выделяться по 280 млн. евро.

Частичный призыв в литовскую армию возвращен в 2015 году, в ответ на действия России на Украине. В этом году Литва впервые выделяет на оборону немногим более 2% валового внутреннего продукта или 873 млн. евро.