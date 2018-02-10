Помогающих с регистрацией ИП записали в уголовники 4 10.02.2018, 17:18

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В Беларуси десятки предпринимателей гласно, с рекламой на билбордах, оказывают услуги по регистрации.

Услуга востребована: людям покупают регистрацию в определенном районе, чтобы взяли на работу, проще было прикрепиться к поликлинике, детскому саду, гимназии и т.д. ИП по десять лет оказывают услуги по регистрации без риелторских лицензий, пишет tut.by.

Доселе они не знали, что нарушают УК РБ. Но с сегодняшнего дня они с точки зрения белорусской Фемиды — уголовники.

Такой вывод можно сделать на основании определения коллегии суда Минской области. Областной суд согласился с решением районного: услуги по регистрации — риелторская деятельность. Супруги Александра и Дмитрий Вавдичики работали без риелторской лицензии. Александру суд приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (учли личность — ни одного административного правонарушения, ребенок на иждивении), Дмитрия — к пяти годам «химии» (как уже судимого за работу без регистрации ИП).

Адвокат Вавдичиков очередной раз напоминал: два года Следственный комитет расследовал деятельность индивидуальных предпринимателей и четыре раза прекращал уголовное дело за отсутствием в действиях Вавдичиков состава преступления. Дело было изучено в центральном аппарате Следственного комитета РБ, который поддержал решение следователя. Об отсутствии состава преступления говорится в приобщенной к материалам дела справке начальника главного управления процессуального контроля СК РБ. Но прокуратура приняла дело к своему производству и направила его в суд. Районный суд согласился с прокурором. Областная коллегия — тоже.

Александра в суде объясняла: работала она с 2011 года гласно, легально, давала рекламу, платила налоги. Не было ни одной бумаги от прокуратуры, где бы говорилось о том, что они нарушают закон, ни одного предписания. Сразу — уголовное дело. Три года под следствием по уголовному делу, в постоянном состоянии стресса. Семья осталась без средств к существованию.

Адвокат пытался объяснить: нет главного признака риелторской деятельности — не было сделок с объектом недвижимости. Да, при регистрации необходимо формальное заключение договора найма. Но он мнимый, никто из зарегистрировавшихся не снимал жилье. Если бы ИП обвиняли в том, что они способствуют заключению мнимых договоров, это было бы еще как-то объяснимо. Но речь в обвинении идет о работе без лицензии.

Нет граждан, пострадавших от действий Вавдичиков, не пострадало государство. Нет общественной опасности в деяниях Александры и Дмитрия.

Доводы адвоката суд не принял. Зато к мнению прокуратуры отнесся внимательно. Особенно в части того, что несколько человек из тех, кто покупал регистрацию, покупали ее, чтобы стать на очередь нуждающихся и «получить определенные блага» — а тут уже ущерб государственным интересам.

Напомним: чтобы стать на очередь, нужно в Минском районе проживать (факт проживания обязательно проверяет местный исполком) в течение пяти лет, в Минске — десяти, и сама постановка на очередь давно не означает получение жилья с господдержкой. В том же Минске очередников — 200 тысяч, а льготные кредиты и субсидии полагаются только узкому кругу: многодетным, судьям, прокурорским работникам, военным, семьям с детьми-инвалидами, сиротам. Никто из тех, кто обращался к Вавдичикам, к этим категориям не относился, и никто никаких льгот не получал — ни жилья, ни участков.

Вавдичики будут подавать надзорную жалобу, будут обращаться в Верховный суд.

«Что нам делать? Бежать из страны?»

Напомним, ИП, оказывающие услуги по регистрации, не скрываются и сейчас. Они до конца не верили, что все настолько серьезно.

— Я надеялся, что претензии — конкретно к Вавдичикам, что у кого-то в прокуратуре что-то личное к ним… — признался один из действующих ипэшников. — Я не знаю, что буду сейчас делать, если это коснется всех, если это — пробный шар. Буду думать.

— Консультировались у юриста, — рассказал второй собеседник. — Уголовное дело начинается, когда доход — от тысячи базовых, без вычета понесенных расходов, выплаченных налогов… То есть на него «заработали». Даже просто закрыться уже не поможет. Непонятно, что делать, чтобы не стать при таком раскладе следующим обвиняемым в уголовном деле. Нет вариантов, что делать: бежать из страны? Как это вообще могло случиться, что почти два десятка лет давали работать, а теперь — на тебе, уголовник?