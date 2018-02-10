Добыча нефти в США вышла на рекорд с 1970 года 6 10.02.2018, 19:13

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Рост добычи нефти в Америке в конце прошлого года оказался вдвое больше, чем оценивалось изначально.

Уже в ноябре американские нефтяники добывали 10,038 млн баррелей в сутки, сообщает сайт finanz.ru со ссылкой на Минэнерго США.

Уточненный показатель оказался на 350 тысяч баррелей в день больше, чем первая оценка (9,682 млн баррелей) и стал почти рекордным в истории страны: больше нефти Штаты качали лишь в 1970 году (10,044 млн баррелей ежедневно).

За три месяца начиная с сентября, на фоне бурного роста нефтяных котировок, производство "черного золота" в Штатах подскочило на 846 тысяч баррелей в день - почти вдвое больше, чем оценивалось ранее (490 тысяч баррелей).

За год добыча выросла на 1,2 млн баррелей в сутки, компенсировав две трети объемов, которые убрали с рынка страны ОПЕК и Россия, заключившие в декабре прошлого года соглашение о стабилизации цен.

Больше половины прироста обеспечил Техас, где расположен крупнейший сланцевый бассейн Permian: к ноябрю в штате качали ежедневно 3,891 млн баррелей в день - на 720 тысяч баррелей больше, чем год назад. На четверть и больше увеличили производство Северная Дакота, Нью Мехико и Огайо.

"Главную роль в достижении такого пика играют роль сланцевые добытчики, не только увеличившие количество нефтяных вышек, но и заметно улучшившие технологии, что позволило заметно снизить издержки на производство сырой нефти", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов.

По оценке Rystad Energy, себестоимость одного сланцевого барреля с уровней в 70-80 долларов в начале 2010х упала до 35, а при ценах выше 50 США смогут увеличивать добычу на 1,2 млн баррелей в сутки каждый год вплоть до 2020-го.

Пока ситуацию сглаживает сильный спрос: в январе американские НПЗ закупали 20,5 млн баррелей в сутки - на 1,5 млн больше, чем год назад, указывает сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Спрос остается главным неизвестным в уравнении рынка: ОПЕК надеется, что мировой экономике потребуется 1,7 млн баррелей новых ежедневных поставок, Международное энергетическое агентство ждет лишь 1,3 млн баррелей.

При этом добыча в США, Бразилии, Канаде и Мексике, по оценке МЭА, вырастет на 1,7 млн баррелей, а рынок вернется в состояние избытка - 0,35 млн баррелей в сутки в третьем квартале.

"Нефтяные цены продолжают оставаться "между двух огней": сделка ОПЕК+ толкает котировки наверх, тогда как американское производство создает серьезную угрозу в долгосрочной перспективе", - предупреждает Давыдов.