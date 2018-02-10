Кубок Федерации: Арина Соболенко вывела белорусок вперед 1 10.02.2018, 17:40

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с командой Германии.

Теннисистки сборной Беларуси вышли вперед в матче с командой Германии в четвертьфинале Кубка Федерации, который сегодня начался на корте минской "Чижовка-Арены", сообщает БелТА.

В первом одиночном поединке Арина Соболенко (63-й номер рейтинга WTA) обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию (58) - 4:6, 6:1, 6:2. В первой партии обе спортсменки сильно нервничали, в итоге ее с одним брейков выиграла немка.

Второй сет Арина Соболенко провела очень мощно, не оставив сопернице ни единого шанса на успех. В третьем решающем сете борьба была чуть напряженнее, но Арина Соболенко снова была сильнее.

У Арины два эйса против 6 у Татьяны, зато у белоруски нет ни одной двойной ошибки, а у немки их 3.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Сразу после окончания матча Арина Соболенко сказала, что поначалу не могла приспособиться к игре соперницы, но затем сумела наладить свою игру и добилась успеха. Счет в матче стал 1:0 в пользу белорусок.

В воскресенье, 11 февраля, состоятся еще две одиночные игры, а также парная встреча.