На фоне конфликта Израиля и Сирии на территорию Ливана упало множество ракет 1 10.02.2018, 18:01

Фото: AFP

Предположительно, на территорию Ливана падают части сирийских ракет класса «земля-воздух».

10 февраля в ливанских пограничных городах начали падать части сирийских ракет класса "земля-воздух", которые сирийские ПВО использовали против израильских самолетов, совершавших налеты вблизи Дамаска, сообщает The Daily Star (перевод — gordonua.com) со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, что ракеты упали посреди лимонной рощи. Еще один источник рассказал, что ливанская армия ведет поиски обломков ракет на юге Ливана, большое количество которых упало на территории страны.

Сообщается, что ракетные оболочки упали на территории нескольких городов, недалеко от ливанско-сирийской границы. Предполагается, что среди них есть обломки израильских ракет, бивших по территории Сирии. Однако пока подтвердить происхождение снарядов не представляется возможным.

Отмечается, что израильская авиация ведет активные полеты над южным Ливаном.

10 февраля армия обороны Израиля сообщила, что сбила над израильской территорией иранский беспилотник. В ответ Израиль нанес удар по пункту управления БПЛА на территории Сирии. Сирийские ПВО подбили израильский истребитель F-16, который упал на территории Израиля. В израильской армии сообщили, что один пилот получил легкие ранения, а один – тяжело ранен. Военные находятся в госпитале Рамбам. Из-за множества запущенных сирийцами зенитных ракет на Голанских высотах в Израиле объявили тревогу. Несколько ракет упали на израильской территории. Израиль в ответ нанес удары по 12 иранским и сирийским объектам на территории Сирии.