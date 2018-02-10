Президент Украины утвердил дополнительные меры противодействия пропаганде РФ 10.02.2018, 18:24

Петр Порошенко

Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации», сообщает сайт unian.net. Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля опубликован на сайте главы украинского государства.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В Евросоюзе требуют активнее противодействовать российской пропаганде. Так, в письме к верховной представительнице ЕС по внешней политике и политики безопасности Федерике Могерини, который подписали главы МИД восьми стран-членов Евросоюза, говорится, что "внешние актеры" пытаются ослабить единство ЕС и посеять недоверие и недовольство демократическим общественным строем.