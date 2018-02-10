Эксперт: Доллар на следующей неделе имеет хорошие шансы подняться 1 10.02.2018, 18:37

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют.

Средневзвешенный курс доллара США на БВФБ на следующей неделе имеет хорошие шансы подняться еще примерно на 1%. В понедельник, 12 февраля, возможен его рост на доли процента, пишет эксперты Владимир Тарасов для belrynok.by.

Курс доллара на уходящей неделе увеличился, но в большей степени, чем ожидалось: не на 0,5-1%, а на 1,4% — до 2,0017 BYN/USD на 9 февраля. Это объясняется тем, что снижение курса евро по отношению к доллару на рынке форекс и курса российского рубля на Московской бирже оказалось больше ожидаемого, что было вызвано обвалом на мировых рынках акций. Сбылись опасения экспертов, предсказывающих крах в случае приближения ставок по десятилетним казначейским обязательства США к уровню в 3% годовых.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ за прошедшую неделю сократился на 0,5% — до 2,4538 BYN/EUR на 9 февраля.

А средневзвешенный курс российского рубля опустился на 2,2% и достиг 9 февраля 3,4425 BYN/100RUB.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на уходящей неделе пошла вниз, снизившись на 0,8%. Это произошло в условиях снижения активности торгов валютами на бирже. Среднедневной объем торгов за прошедшую неделю опустился до 71 млн. BYN с 86,1 млн. BYN на предыдущей недели.

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Дефицит рублевой ликвидности в банковской системе страны на уходящей неделе ослабел, что выразилось в снижении спроса на рублевые ресурсы, предоставляемые Нацбанком. На состоявшемся 7 февраля кредитном аукционе (на кредиты на срок в 7 дней) поступило заявок на 258,77 млн. BYN против 784,86 млн. BYN на предыдущем аукционе 31 января. Нацбанк предоставил банкам 23,46 млн. BYN, средневзвешенная ставка составила 11,28% годовых. На аукционе 31 января данные параметры равнялись соответственно 654,86 млн. BYN и 11,35% годовых.

В то же время, на рынке постепенно формируются условия для возникновения дефицита иностранной валюты. На состоявшемся 6 февраля аукционе по размещению долгосрочных облигаций Минфина с открытым объемом размещения спрос составил всего 173,31 млн. USD, а размещено было ценных бумаг на 39,116 млн. USD под 5% годовых. Минфин установил объем выпуска в размере 50 млн. USD и объявил о продаже остатка облигаций на аукционе 12 февраля.

На следующий день – 13 февраля — Нацбанк проведет аукцион по размещению валютных облигаций со сроком обращения, равным 1 году, с порогом размещения в размере 100 млн. USD.

В текущем году Минфину и Нацбанку придется, по-видимому, увеличить объемы заимствования на внутреннем рынке, так как в связи с начинающимися волнениями на мировом финансовом рынке размещение еврооблигаций РБ маловероятно. В то же время, золотовалютные резервы РБ в январе существенно сократились: на 837,9 млн. USD – до 6,48 млрд. USD. На выплаты по еврооблигациям было направлено 835,8 млн. USD, а всего, как сообщили в Нацбанке, на облуживание госдолга в январе было затрачено 1,4 млрд. USD. В 2018 году планируется удержать резервы на уровне не ниже 6 млрд. USD, так что особого запаса средств у страны нет.

Неважно выглядят и данные по операциям на внутреннем валютном рынке за январь. Как сообщили в Нацбанке, субъекты хозяйствования – резиденты РБ приобрели валюты в чистом выражении на 265,7 млн. USD, что намного превысило чистые продажи валюты населением (37,1 млн. USD) и субъектами хозяйствования – нерезидентами (40,2 млн. USD).

Таким образом, ситуация для белорусского рубля выглядит не очень благоприятной, хотя в конце зимы и начале весны чистый спрос на валюту со стороны предприятий обычно снижается. Однако можно ожидать, что вследствие скачков курсов валют привлекательность долларовых сбережений вырастет, что отразится на спросе на валюту. Поэтому на следующей неделе эксперт будет ожидать прекращения снижения стоимости валютной корзины и стабилизации ее величины.

Курс доллара по отношению к евро

На завершающейся неделе на мировом рынке акций произошел обвал, который знаменует собой, скорее всего, начало долгого периода «сдувания пузыря» на этом рынке. Так, 5 февраля индекс крупнейших индустриальных корпораций США Dow Jones упал на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) и достиг до 24,346 тыс. пунктов. Падение по абсолютной величине оказалось максимальным за всю историю. Затем произошла коррекция, но 8 февраля индекс снова снизился на 4,15%. Начался обвал и на фондовых рынках Азии и Европы.

Причиной этих событий стал рост доходности по десятилетним Казначейским облигациям США, которая 2 февраля после появления хороших данных о состоянии рынка труда в США приблизилась к критическому психологическому уровню, равному 3% годовых. Инвесторы испугались, что доходность продолжит рост в связи с будущим повышением ставок ФРС, что делает вложения в акции невыгодными, и в результате 5 февраля начался сброс акций, переросший в обвал.

Большинство экспертов утверждает, что ничего страшного не происходит, это всего лишь коррекция цен акций после их роста на протяжении нескольких лет. Но проблема в том, что эта коррекция может перерасти в кризис экономики. Владельцы акций рассчитывали на то, что власти США поддержат их и заявят о возможном отказе от планов быстрого повышения ставок ФРС, чтобы остановить подъем ставок по облигациям. Но представители ФРС на прошедшей неделе заявили, что колебания фондового рынка проходят в пределах нормы и пока не влияют ни на экономику, ни на денежно-кредитную политику.

Поэтому ожидается, что на заседании ФРС 20-21 марта ФРС может повысить свою ставку на 0,25 процентного пункта с текущих 1,25-1,50%.

Опасения насчет краха фондовых рынков заставили инвесторов по всему миру сокращать свои вложения в акции и переводить средства в надежные активы, в качестве которых рассматриваются, в частности, облигации США. Это привело к сокращению ставок по данным облигациям и росту курса доллара.

На следующей неделе состояние повышенной волатильности на мировом финансовом рынке продолжится. После столь значительного обвала цен, на рынке появился страх, который никуда не уйдет. Для американской валюты это благоприятная ситуация, поэтому рост курса доллара может продлиться. Кроме того, Конгресс США поздно вечером 9 февраля одобрил бюджет страны на два года и Дональд Трамп сразу же подписал его. Это позволит казначейству увеличить объемы выпуска облигаций.

Поэтому эксперт будеь ожидать снижения курса евро против доллара на рынке форекс на 0,5-1%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российский рубль на уходящей неделе подешевел по отношению к доллару США за компанию с валютами развивающихся стран. Иностранные инвесторы возвращали средства в США.

Кроме того, негативным для рубля оказалось и существенное снижение цен на нефть. К этому привело несколько факторов. Во-первых, рост курса доллара на рынке форекс. Во-вторых, увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, на 1,9 млн. баррелей, и подъем объема добычи нефти в США до максимального значения с 1983 года – 10,251 млн. баррелей в день. Кроме того, в США сообщили о намерении продать 100 млн. баррелей нефти из стратегических резервов для финансирования расходов бюджета.

Совет директоров Банка России 9 февраля принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. В ЦБ отметили, что баланс экономических и инфляционных рисков сместился в сторону рисков для экономики. Эксперты полагают, что тем самым ЦБ намекает на возможность более существенного и быстрого снижения ставки. Решение ЦБ ожидалось, и значительного влияния на курс рубля не оказало, хотя привлекательности рублю оно не добавляет.

На следующей неделе проблемы на мировом финансовом рынке, скорее всего, продолжатся. Не исключено и дальнейшее снижение цен на нефть, так как 9 февраля стало известно, что за неделю, завершившуюся 9 февраля, число буровых установок в на нефтяных месторождениях в США увеличилось на 26 единиц (до 791). Поэтому эксперт ожидает продолжения снижения курса рубля, хотя и не так быстро, как на уходящей неделе. Эксперт будет рассчитывать на рост курса доллара на Московской бирже на 0,5-1%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, рост средневзвешенного курса доллара на БВФБ может продолжиться и составить за неделю еще примерно 1%.

Прогноз на понедельник, 12 февраля

На Московской бирже во второй половине пятницы, 9 февраля, курс доллара вырос примерно на 0,4% и составил к концу торгов 58,2825 RUB/USD.

В то же время на рынке форекс курс евро по отношению к доллару снизился примерно на 0,2% и достиг 2,2252 USD/EUR.

Это означает, что на открытии торгов на БВФБ 12 февраля возможен рост курса доллара по отношению к белорусскому рублю на доли процента.