Семья из Минска: Отдали все деньги, а дом нам не построили 5 10.02.2018, 19:02

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Фото с сайта tut.by

Минчане судятся с производителем домов из СИП-панелей.

«Обещал построить дом, взял предоплату и пропал». Очередную невеселую историю рассказали tut.by Сергей и Ольга Верещагины из Минска, решившие построить дом в деревне, но доверившие стройку не тем людям. Сейчас у них на участке торчат из земли оголовки свайно-винтового фундамента — он обошелся им в 20 тысяч долларов. Правда, к нему за эти деньги должна была прилагаться еще и коробка дома.

Хорошо начали

— В 2015 году мы решили построить дом на две семьи в деревне в Столбцовском районе, — рассказывает Ольга Верещагина. — По телевизору увидели выступление директора белорусско-французской компании «Батипро», который обещал быстро, качественно и за разумные деньги построить дома белорусам из СИП-панелей. Мы нашли сайт этой фирмы в интернете, почитали, пообщались с директором Валерием Варкентиным и решили доверить ему строительство.

Фото с сайта tut.by

Ольга говорит: компания заключала договор, в котором прописывались и сроки строительства, и стоимость. Первый договор заключили в феврале 2016 года, тогда же заплатили за проект дома. В апреле на участке завинтили сваи — за них платили отдельно. Так фирма показала, что она все оперативно и качественно делает.

— Потом Валерий сказал, что нужно внести предоплату на производство панелей домокомплекта и на материалы кровли. Он говорил, что с июля изменятся цены, что сейчас выгодно все это сразу купить. Также он убедил нас заплатить и за строительные услуги — чтобы строители не уехали. Вот мы и перечислили ему деньги по договорам и за материалы, и за работу.

Деньги взял и уехал во Францию

К августу 2016 года на участке «Батипро» должна была построить дом. Время шло, но ничего не происходило, а директор фирмы в июле 2016-го и вовсе пропал. За него отвечал управляющий. Сначала он говорил, что домокомплект готов, но бригада занята. Потом — что, мол, сейчас нет хорошего леса, чтобы собрать дом. Потом — машину не могут найти для доставки.

Фото с сайта tut.by

— В конце концов управляющий сказал, что Варкентин уехал во Францию и когда и что у нас будет — неизвестно. Мы написали претензию фирме, но ответа не последовало. Обратились в милицию о возбуждении уголовного дела. Они провели проверку и в деятельности должностных лиц «Батипро» не усмотрели противоправных действий. Потом, когда мы поняли, что подвижек нет, что к дате, указанной в договоре, дом не построят, мы обратились в суд. Нам Варкентин объяснял ситуацию тем, что у него был инсульт. Правда, тогда же в его инстаграме появились фото с девушкой и кальяном. Потом он эти фото удалил со своей страницы, но кое-что мы сохранили.

Суд Столбцовского района признал долг ЧСУП «Батипро» перед Ольгой в размере 80 609,82 рубля. Половина этой суммы — основной долг, остальное — это возмещение морального вреда, неустойка за нарушение установленных сроков выполнения работы, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате юридической помощи.

По ходатайству Ольги, суд наложил арест на счета «Батипро» 12 августа 2016 года.

— Судья после оглашения приговора при адвокате сказала, что она делала запрос в банк и что средства на счету компании есть, — утверждает Ольга. — Суд передал дело судебным исполнителям, и через месяц мы узнаем, что нашим делом еще занимаются, а еще позже нам говорят, что исполнитель, который работал по нашему делу, уволился. Время шло, а мы ни копейки не получили.

А потом выяснилось: за фирмой ничего не числится, имущества нет, на счетах пусто. Поэтому дело вернулось в суд за невозможностью исполнения.

Фото с сайта tut.by

— В то же время мы видим, что появляется фирма «Сип-ИнвестСтрой», производство СИП-панелей и домокомплектов. Сайт такой же, что и у «Батипро», только другое название фирмы. На главной странице стоит фотография тех же домов, которые Варкентин показывал еще как директор «Батипро». А недавно мы узнали, что 26.06.2017 была организована еще одна фирма — «Батипро ЛТД».

По информации ресурса kartoteka.by, учредитель «Батипро» находится с 15.11.2016 в реестре лжепредпринимателей. А у учредителя ООО «Сип-ИнвестСтрой» (зарегистрирована 29.11.2016) и «Батипро ЛТД» — история чистая.

Ольга рассказала, что для решения своей проблемы она обращалась к президенту. Из его администрации было дано распоряжение разобраться в ситуации прокуратуре Бреста. В итоге Ольге прислали письмо из милиции, в котором говорилось, что в действиях директора «Батипро» нет состава преступления.

Что дальше?

Налоговая инспекция Бреста подала в экономический суд заявление о банкротстве «Батипро». Есть еще несколько компаний, которым «Батипро» должна, но Ольга является самым крупным кредитором компании, фирма должна ей 87% всего своего долга.

— Варкентин пытается избежать банкротства, постоянно обещает достроить дом. Он всем говорит — и нам, и милиции, — что у него есть готовый домокомплект моего дома. В прошлом году он нам даже предлагал забрать его. Но зачем нам набор неизвестно для кого изготовленных панелей? Мы пытались с Валерием встретиться, чтобы посмотреть документацию на домокомплект, но он опять исчез. А в минувший понедельник состоялось заседание кредиторов, на котором должен решаться вопрос о банкротстве. И Варкентин мне опять звонил с обещанием, что он достроит дом. Но я ему не верю. Не нужен мне уже этот дом, пусть исполняет решение суда.

Фото с сайта tut.by

Когда его вызвали в ОБЭП в прошлом году, он позвонил нам и попросил, чтобы мы не продолжали против него никаких дел, что он быстро построит нам дом. Это было в мае 2017 года.

Названия разные — принцип прежний

По одному из указанных телефонов «СИП-ИнвестСтроя» журналистам удалось поговорить с человеком, который представился инженером. В ходе разговора выяснилось, что цех сейчас закрыт, так как нет заказов, поэтому увидеть, как производятся СИП-панели не получится. По крайней мере пока не вернется директор.

Журналисты дозвонились и до директора фирмы, Валерия Варкентина. Чтобы понять, как работает «Завод ООО «Сип-ИнвестСтрой» по производству домокомплектов и сэндвич-панелей по современной каркасно-панельной технологии SIP», журналист представился заказчиком, которому нужен небольшой дом, 6×8 м с мансардным этажом.

Фото с сайта tut.by

— Комплект дома с пиломатериалом будет стоить порядка 14 тысяч долларов, — ответили на том конце провода. — За месяц-полтора он будет готов. Проект будет изготавливаться еще столько же — проектировщики сейчас загружены. Первый договор у нас на проектирование, второй на производство домокомплекта, третий — на монтаж. Фундаменты мы делаем сами по отдельному договору. Проектировщики дают свайное поле, расчетное количество свай.

— Как с оплатой?

— Как правило, у нас 100%-ная оплата за проект. За проектирование мы берем 800 долларов. 400 возвращаются после подписания договора на производство домокомплекта и его оплаты. Изготовление домокомплекта — предоплата 80%. Остальные 20% — после изготовления домокомплекта. Предоплата нужна на материалы. У нас своего бюджета нет, и мы деньги в него не вкладываем. У нас рентабельность всего 15%.

— Где можно посмотреть ваши построенные объекты?

— Под Минском можно посмотреть один дом. Правда, он не достроен полностью, но хозяин в нем уже живет. Перезвоните мне на следующей неделе, я за границей сейчас, в командировке, сообщу его контакт.

На сайте говорится, что «Мы можем позволить себе выдачу гарантии под собственную ответственность и поддержку наших клиентов после того, как мы собственной командой строим им дом, и вносить изменения, если возникнет такая необходимость».

Поэтому карты пришлось раскрыть, и журналисты официально спросили у Варкентина, как же так получилось, что Ольга Верещагина заказала дом, заплатила деньги, а на участке до сих пор только свайный фундамент и есть.

Валерий Варкентин объяснил, что такая ситуация и в самом деле была, но с заказчиками «все договорено». По его словам, домокомплект был готов еще в 2016 году, и он до сих пор находится на складе.

— Был у нас небольшой период времени, когда не могли его отгрузить и поставить. Сейчас все обязательства будут выполняться. Именно поэтому предприятие «Батипро» идет на санацию, а не на банкротство. Сроки исполнения обязательств будут определены судом.

Что же помешало выполнить свои обязательства в срок? Валерий Варкентин говорит, что сначала их подвели поставщики пиломатериалов, к ним сейчас готовится иск. А потом у него случился инсульт.

Своей болезнью Валерий Варкентин объяснил и то, почему он не отвечал на претензию заказчика, почему не являлся в суд. Почему в суд не поехал его заместитель? На этот вопрос внятного ответа журналисты так и не получили.

По поводу того, зачем было клонировать фирму «Батипро», Варкентин пояснил, что «Батипро ЛТД» появилась в результате реорганизации, целью которой было забрать тот самый домокомплект и выполнить обязательства перед Верещагиной.

Управляющий: учредителя будут проверять

Управляющий в деле о банкротстве ЧСУП «Батипро» Александр Синило пояснил, что дело о банкротстве передано в экономический суд города Бреста.

— Предприятие не вело хозяйственную деятельность больше года. Я встречался с Варкентиным, который настаивает на санации, но чтобы уйти в санацию, нужно для начала официально зарегистрироваться, возобновить деятельность. Сейчас у него нет даже плана санации. Если в суде будет принято решение о ликвидации предприятия, мы будем продолжать разыскивать имущество «Батипро» и оценивать действия должника.

Александр Синило пояснил, что Варкентина как учредителя еще нескольких фирм будут проверять, не нарушал ли он закон, не уходил ли он от удовлетворения требований кредиторов. И если это так, то он будет нести субсидиарную ответственность.

— Документально мы установили, что «Батипро» покупала массу имущества, и документально оно не списано. Варкентин говорит, что оно есть, но предъявлять его отказывается. Поэтому в суде будет приниматься решение о принудительной передаче имущества для удовлетворения требований кредиторов. В том числе и Верещагиной.

Фото с сайта dom-sip.by. На заднем плане плакат с названием фирмы «Батипро». Где теперь оборудование?

Фото с сайта tut.by

Александр Синило также подтвердил, что он видел документы на домокомплект Верещагиной, но — не сам домокомплект.

В ходе разговора выяснилось, что Валерий Варкентин не является гражданином Беларуси — у него даже нет регистрации. И при этом наше законодательство не запрещает ему открывать фирмы. В его российском паспорте указано место рождения — город Омск.

Стоит отметить, что у Валерия Валерьевича есть еще одна фамилия, которой он представляется — Зенков. Правда, указывается она в документе, который выглядит, как французский паспорт. Если компетентным органам будет любопытно — в редакции есть копия и этого документа.

«То во Франции у жены, то заболел»

К «Батипро» есть претензии еще у одного заказчика — Игоря Кужеля из Колодищей. Правда, к нему домокомплект коттеджа на 200 квадратов на участок доехал, но без внутренних перегородок. Дом наполовину собрали, а потом строители уехали. После долгих телефонных разговоров и обещаний недостающие панели были доставлены. Но не смонтированы. Часть из них пришла в негодность. Игорь отдельно нанимал строителей, чтобы сделать крышу — стены к этому времени уже изрядно замокли. Игорь тоже подал на фирму в суд и тоже выиграл. Кстати, на заседании представителей компании не было. «Батипро» и ему по суду должна около 8,5 тысячи долларов.

— Варкентин очень коммуникабельный человек, может внушить что угодно, — рассказывает Игорь о своем опыте общения с учредителем «Батипро». — У него всегда «убедительные» объяснения: то он в командировке, то во Франции у жены, у детей, то заболел…