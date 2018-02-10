Фотофакт: Завершены работы на горе Гедимина в Вильнюсе 2 10.02.2018, 20:09

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Фото: racyja.com

Противооползневые работы практически закончены.

Фактически закончены предварительные работы по укреплению горы Гедимина в Вильнюсе, передает «Радыё Рацыя».

Техника убрана.

Фото: racyja.com

Теперь надо ждать весны и смотреть на эффект.

Фото: racyja.com

Напомним, в ноябре и январь 2017 года на горе Гедимина были зафиксированы оползни, в результате которых обнажились конструкции тропы, ведущей на гору. Пока велись работы, самые опасные зоны были огорожены, а доступ на гору ограничен.

Фото: racyja.com

Существует легенда о создании города Вильно.

Фото: racyja.com

Как-то раз довелось Великому князю Гедимину охотиться вблизи реки Вилии. На вершине Турьего холма убил он большого тура. Вскоре наступила ночь, и было уже поздно возвращаться в Троки. Гедимин со своей свитой решил расположиться на том холме. В эту ночь ему приснился сон. На вершине турьей горы стоял волк и выл так, как будто в его вой слышался рев 100 волков. Наутро он призвал своего жреца и гадателя и попросил его объяснить сон. Жрец ему сказал, что железный волк означает знаменитый столичный город. Посоветовал построить на этом месте крепость. Гедимин так и сделал.