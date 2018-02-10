Высокопоставленный чиновник Минюста США подала в отставку
- 10.02.2018, 20:15
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Рейчел Брэнд занимала в Минюсте третью по значимости должность.
В США подала в отставку высокопоставленный чиновник в министерстве юстиции Рейчел Брэнд. Информацию об этом в субботу, 10 февраля, распространило агентство Reuters со ссылкой на американский Минюст. Ведомство подтвердило, что Рейчел Брэнд переходит в крупную торговую корпорацию Walmart, пишет «Немецкая волна».
Брэнд занимала в Минюсте третью по значимости должность. Ее непосредственным начальником был заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Именно он курировал расследование о вмешательстве России в американские выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.
Некоторые наблюдатели связывают отставку Рейчел Брэнд с усилившимся давлением президента США Дональда Трампа на министерство юстиции и ФБР.