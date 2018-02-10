Американцы убили в Сирии около 100 российских наемников 10.02.2018, 20:47

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Фото: «Новая газета»

Об этом сообщил бывший офицер ФСБ России.

Два подразделения «частной военной компании Вагнера» понесли тяжелые потери в Сирии от огня американской авиации, сообщил в своем блоге Игорь Стрелков (Гиркин), бывший офицер ФСБ РФ и руководитель антиукраинских боевиков на Востоке Украины. Об этом передает «Белсат».

Самооборона

Более 100 бойцов, которые воевали на стороне сирийского диктатора Башара Асада, были убиты в результате авиаударов американской авиации в среду и четверг, сообщил Пентагон вчера вечером.

Согласно информации американского источника, крупная группировка проасадовских сил при поддержке танков, рульной артиллерии и ракетных систем залпового огня заатаковала позиции Сирийских демократических сил (СДС), многоэтнического и многорелигийного военно-политического альянса, в котором главную роль играют курды.

Дозаправка истребителя F-22 во время ночных авиаударов в Сирии. Фото — US Air Force

Инцидент произошел у реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, и асадовские силы, вероятно, хотели отбить у курдов нефтяные месторождения в Хушаме, рассказал источник Reuters.

При этом на месте атаки, сообщил позже шеф Пентагона Джеймс Мэттис, присутствовали и американские оперативники сил специального назначения. Таким образом, по его словам, удары американской авиации носили характер самообороны.

Со стороны США или их союзников из СДС потерь не было, сообщил анонимный американский источник.

Источники: Российские наемники в Сирии под бомбами

Первой о возможных потерях россиян-наемников в результате авиаударов сообщила телекомпания CBS со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.

Известно, что кроме регулярных российских войск, которые поддерживают силы Башара Асада, в стране действуют подразделения так называемой «частной военной компании Вагнера» — формально чисто «волонтерские» структуры, которые, однако, тренируются на полигонах Министерства обороны России и уже были замечены во время действий против Украины на Донбассе.

Предполагаемое руководство «ПВК Вагнера» вместе с Путиным после торжественной церемонии в Кремле в конце 2016 года

Фото: «Новая газета»

В случае, если сообщение источника CBS правдивое, это первый случай, когда в результате ударов американской авиации в Сирии погибли россияне, пишет сайт телекомпании.

Отдельно два источника из Пентагона проинформировали CNN, что американские военные считают весьма вероятным, что в боевых действиях против СДС участвовали российские наемники, которые оплачиваются Москвой. Один из источников сообщил, что по данным Пентагона, среди них есть убитые.

Официальные версии

Официально представитель сил международной коалиции полковник Сухопутных войск США Томас Вилле заявил, что коалиция «не имеет возможности гадать о точном составе сирийских прорежимных сил, которые в это время атаковали».

Министерство обороны России сухо сообщило, что «российских военных чиновников в районе Дейр-эз-Зор нет». Что формально даже может быть правдой, так как «вагнеровцы» официально не считаются служащими российской армии.

Стрелков: «Уничтожение и разгром»

Однако Игорь Стрелков (Гиркин), который имеет широкие контакты как на Донбассе, так и среди сочувствующих ему российских силовиков, сообщил версию, которая не совпадает с официальными словами Минобороны Москвы.

«Под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, от ударов американской авиации пострадали 2 тактических подразделения «Вагнера». Одно — практически полностью уничтожено, второе — разгромлено «в хлам»», — написал Гиркин в своем блоге.

Фото возможных российских наемников в Сирии с телефона, который попал в руки боевиков-исламистов

Фото: «Новая газета»

В последние годы Стрелков все чаще и все более резко критикует московское руководство за слабость и недостаточно «решительную» политику в Украине. Он считает, что российская армия должна наступать на Донбассе и занять как минимум всю Восточную Украину, а не воевать в Сирии.

«Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре. Но не начинать же «3-ю мировую войну» из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Ответ ясен», — саркастически пишет Гиркин.

Согласно официальным сообщениям Центрального командования ВВС США, в налетах участвовали истребители пятого поколения F-22, истребители F-15, боевые беспилотники MQ-9.