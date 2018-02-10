Средняя зарплата в Польше выросла до $1250

Средняя зарплата в Польше выросла до $12507
- 10.02.2018, 20:59
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Об этом сообщило Главное статистическое управление.
Средняя заработная плата в Польше в 2017 году составила 4271 злотый (чуть больше 1 тыс. евро). Об этом передает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление.
Реальный рост средней зарплаты в предыдущем году по сравнению с 2016 годом составил 3,4%.
Главное статистическое управление также сообщило данные о средней заработной плате в четвертом квартале минувшего года, которая составила 4516 злотых (1075 евро).