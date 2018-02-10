Белорусский след в олимпийской команде США 2 10.02.2018, 23:05

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Фото: ukrinform.ru

На церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане американская команда вышла в “умных” куртках от знаменитого дизайнера Ральфа Лорена.

Эта куртка может нагреваться подобно электрическому одеялу и управляется смартфоном. Система подогрева изготовлена из электронных печатных токопроводящих углеродных и серебряных чернил, которые зашиты внутрь куртки и выполнены в форме американского флага. Эти чернила являются гибкими, устойчивыми к растяжению и подключаются к блоку питания с тремя температурными режимами.

Панель может работать непрерывно до 11 часов, когда тонкий аккумулятор полностью заряжен.

“Умная” куртка была создана специально для Пхенчхана, где по прогнозам во время Олимпийских игр температура будет опускаться значительно ниже нуля.

Дизайнер позаботился о том, чтобы американские спортсмены не мерзли.

Каждый участник олимпийской делегации США получил по одной такой куртке бесплатно. 100 штук Ralph Lauren выпустил в продажу по цене 2495 долларов. Все уже раскупили.

Вы спросите, при чем здесь Беларусь? Дело в том, что, как узнал Charter97.org, Ральф Лорен – выходец из семьи эмигрантов. Его мать эмигрировала в 1921 году из Гродно, а отец – в 1920 году из Пинска.