В борьбе за свои права правозащитник из Борисова дошел до ООН 5 10.02.2018, 21:05

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Правозащитник отстаивает свои права на свободу мнений и мирные собрания.

В соответствии с первым Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах борисовский правозащитник Олег Мацкевич направил сообщение в Комитет по правам человека ООН, сообщает ПЦ «Весна».

Предметом жалобы является нарушение Беларуси прав, гарантированных статьями 19 и 21 МПГПП - право на свободу мнений и право на свободу мирных собраний. Основанием для обращения в международную организацию стал запрет заместителем председателя Борисовского районного исполнительного комитета Мариной Булойчик пикета ко Дню прав человека 15 декабря 2016 года и последующие судебные решения, которые оставили запрет в силе.

В сообщении правозащитник отмечает, что запрет Борисовского исполкома в проведении пикета нарушает его права, гарантированные МПГПП. Ограничение пользованием этими правами выходит за пределы, предусмотренные международными обязательствами Республики Беларусь и ее Конституцией. Такие ограничения налагает Закон "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" и решение Борисовского районного исполнительного комитета «О порядке проведения массовых мероприятий в Борисовская районе". В частности, эти нормативные акты вводят разрешительный порядок проведения мирных собраний без учета их характера и целей. Порядок получения разрешения на мирные собрания предусматривает сложную процедуру согласования с местными исполнительными органами, службами охраны правопорядка, медицинскими учреждениями, коммунальными службами.

Борисовским исполкомом определено единственное на весь район постоянное место для массовых мероприятий - небольшая безлюдная территория возле городского стадиона за высоким бетонным забором. Это противоречит позитивным обязанностям государства в обеспечении права граждан на свободу мирных собраний.

А. Мацкевич просит Комитет по правам человека ООН признать факт нарушения Республикой Беларусь статей 19 и 21 МПГПП.

В связи с подачей жалобы в частной беседе правозащитник вспомнил недавнее заявление Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. На встрече с представителями посольства Королевства Нидерландов Валентин Сукало сказал о необходимости минимизировать количество обращений граждан Беларуси в КПЧ ООН.

"Если Республика Беларусь будет и впредь игнорировать свои международные обязательства в области прав человека, подобные заявления останутся лишь красивыми пожеланиями. Конкретный результат зависит от позиции государства, в первую очередь - от судебной власти. Правозащитники не будут искусственно сокращать количество обращений в КПЧ, "подыгрывая" власти с целью улучшить ее имиджа в глазах международного сообщества", - говорит правозащитник.