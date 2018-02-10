Ангела Меркель: Ответственность за концлагеря лежит на Германии 10.02.2018, 21:30

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Ангела Меркель

Каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что это Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти. Об этом передает «Радио Польша».

По словам Ангелы Меркель, она не вправе «вмешиваться в законодательство Польши», но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.

«Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести», - сказала канцлер Германии.

Анджела Меркель также прокомментировала предстоящий визит премьер-министрa Польши Матеуша Моравецкого в Германию, который состоится на следующей неделе. Канцлер ФРГ подчеркнула, что Польша и Германия создали «стабильное партнерство», несмотря на возникавшие разногласия.

Ангела Меркель также выразила надежду, что встреча с премьер-министром Польши положит начало «новой главе» сотрудничества между обеими странами.