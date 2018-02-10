Витебчанка: Получила «письмо счастья», когда находилась в декретном отпуске 1 10.02.2018, 21:45

2,138

«Тунеядцы» рассказали, как требовали возврата сбора.

Могилевчанин Виктор Бояринов в 2015 году был на заработках в России, а жительница Витебска Настасья Радевич долгое время пыталась трудоустроиться. Обоим пришлось заплатить налог на «тунеядство», а позже они потребовали вернули внесенный сбор. Tut.by пообщался с теми, кто уплатил налог на «тунеядство», но уже получил назад свои деньги от государства или только планирует это сделать.

«Для нас налог был неподъемным»

Настасья Радевич одна из тех, кто уплатил налог, но позже вернул. Женщина получила «письмо счастья», когда находилась в декретном отпуске. Ей не хватило двух дней, чтобы не считаться «тунеядкой».

— Я трудилась в Минске продавцом по 2015 год, но вскоре потеряла работу и очень долго не могла найти новую. В марте 2016 года переехала на малую родину, в Витебск. Начала работать там, как только нашла новое место. Но полгода, пока была в поисках, считалась безработной, — объясняет Настасья.

Женщина проработала с января по май, после чего забеременела и ушла в декрет. Через несколько месяцев она получила извещение на уплату налога — 270 рублей. Настасья обратилась в налоговую, чтобы уменьшить сумму: «Понимала, что нужно целиком взять детское пособие и отдать обратно государству».

— В налоговой мне сказали: либо вы платите, либо дело переносится в суд. Тогда я пошла в горисполком и написала заявление. Мне сократили налог наполовину из-за маленького ребенка, получилось 135 рублей.

Еще месяц женщина не уплачивала налог.

— Мне сказали знакомые, что надо подождать — возможно, появится постановление об отмене сбора или частичном возврате денег. Однако оно вышло уже после того, как я все оплатила.

Тогда Настасья снова написала заявление в горисполком — в этот раз с просьбой вернуть деньги. Документы женщина собирала быстро: «Позвонили в среду, а в пятницу уже нужно было все принести».

— У меня муж не местный, а из Молодечно. Нужна была справка, что он не состоит на учете на бирже труда. Поэтому правдами-неправдами просили, чтобы оттуда быстро прислали документы. Плюс копия его и моей трудовой, справка о составе семьи, копия свидетельства о рождении и копия паспорта, — вспоминает женщина. — Деньги вернули в течение недели, хотя брали на рассмотрение на месяц.

К новому декрету № 1 женщина относится настороженно, но считает, что «скорее всего, коммунальные по полному тарифу платить проще».

— Вообще, все зависит от финансовой ситуации в семье. Для нас, конечно, налог был почти неподъемным из-за съемной квартиры.

«В новом декрете многое указано расплывчато»

Дмитрий Сазонов получил «письмо счастья» через полгода после окончания университета.

— В декабре устроился на работу, хотя долго не мог найти ничего толкового. В феврале пришло «письмо счастья» под подпись. Поэтому заплатил почти сразу же, деваться было некуда, — поясняет мужчина. — Из-за того, что официально сдавал комнату и платил налоги, сумма была меньше, 180 рублей.

В мае мужчина узнал, что налоговая начала возвращать деньги «тунеядцам».

— Взял копию трудовой, узнал расчетный счет свой, IBAN — и все. Пошел, написал заявление на возврат, указал номер, приложил копию трудовой. Через неделю-две деньги пришли на карточку.

Так как Дмитрий уже не безработный, новый декрет его не касается. Свое мнение насчет нововведения мужчина еще не сформировал, «многое указано достаточно расплывчато, неясно, как это повлияет на жизни людей».

— Возможно, с новым декретом люди будут платить меньше. Но как все будет работать на практике, пока непонятно.

«Не платить — самый подходящий вариант»

Полина (имя изменено по просьбе героя) поступила в университет на заочную форму и долго не могла найти работу.

— Моя специальность, которую получаю до сих пор, — учитель английского языка. Оказалось, что найти работу параллельно с учебой не так просто. Везде, куда ни идешь: «У вас будут сессии, их надо оплачивать».

В 2015 году девушке пришло оповещение, и ей пришлось заплатить 360 рублей.

— Деньги просила у мамы и у бабушки. Еще парень помогал, сейчас я замужем за ним. С миру по нитке, как говорится. Оплатила и поняла, что денег совсем не осталось. Тогда я написала заявление о тяжелой жизненной ситуации в горисполком, чтобы получить обратно всю сумму налога. Это было еще до того, как вышло официальное постановление. Его рассматривали два месяца, и еще через месяц вернули деньги, — вспоминает девушка.

Полина надеется, что новый декрет ее не коснется.

— Думаю, что надо поскорее устраиваться на работу, ведь к лучшему ничего не поменяется. Но оплата услуг все-таки лучше налога, но точно не знаю. Вообще, не платить — самый подходящий вариант, — улыбается девушка.

«Я всегда платила за всякие услуги»

Алеся Канаркина — одна из тех белорусов, кто до сих пор не забрал налог.

— Заявление не несла, но собираюсь. Заплатила тогда в районе 95 рублей, — рассказывает девушка.

Алеся до 2012 года училась в БГТУ, на менеджера-экономиста.

— После этого год подрабатывала промоутером по договору подряда, восемь месяцев работала в казино. Потом устроилась оператором ПК в магазин на первичную бухгалтерию, но вскоре тоже уволилась. Работу в городе найти тяжело — даже кассиром. Я хотела устроиться в более-менее нормальный магазин, но опыт требуется даже на такую маленькую зарплату в 300−400 рублей, которую там предлагают.

Оповещение девушке пришло в октябре 2016 года.

— Уплатила не сразу, а в январе следующего года, когда услышала байку о том, что тунеядцев не выпускают из страны. Решила по-быстрому заплатить, чтобы не было никаких проблем.

Сейчас Алеся живет в Дзержинске и ухаживает за ребенком, которого родила полтора месяца назад. Новый декрет девушку не беспокоит — она переезжает к мужу в Хорватию.

— Я, в принципе, всегда платила за всякие услуги. Даже когда в больницу обращалась, то пользовалась платными услугами.