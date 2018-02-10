Работники 11-ти борисовских предприятий могут остаться без пенсий 1 10.02.2018, 22:47

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Фото: soyuz.by

Предприятия задолжали Фонду соцзащиты.

Опубликованы данные о борисовских предприятиях, имеющих задолженность в Фонд социальной защиты населения по состоянию на 1 января 2018 года, пишет сайт ex-press.by.

Наличие задолженности означает, что работникам этих предприятий страховой стаж, от которого напрямую зависит пенсия, не начисляется, потому что нет уплаты страховых взносов. Однако, если предприятие погасит задолженность по страховым взносам, все эти периоды будут включены в страховой стаж его сотрудников.

Вероятность погашения задолженности зависит от ее суммы.

Больше всего — 164057,40 руб. — задолжало ОАО «БорисовСоюзАгро», некогда это сельхозпредприятие в деревне Оздятичи именовалось совхоз «Передовик».

Солидная задолженность и у ООО «Мётча-Агро» (деревня Старая Мётча») — 129864,00 руб. Основным инвестором этого обанкротившегося бывшего совхоза называют очень известного в былые годы бизнесмена Алексея Ваганова.

Далее следует ООО «Дортехника» из Лошницы — 86433,57 рублей. Это общество, также как и другой лошницкий должник — ООО «Велс-Агропроммаш» (7396,87 руб), возникло на производственных площадях бывшего Прияминского ремонтного завода.

Бывший колхоз «Путь Ленина» из деревни Гливин, ныне ОАО «ДОК-Агро», должен фонду 27935,09 руб.

Филиал Борисовское монтажное управление ОАО «Белсантехмонтаж-2» задолжал 5648,86 руб. Это предприятие, расположенное на улице Чапаева 82, оказывает услуги по устройству систем вентиляции, водоснабжения, газоснабжения, отопления и канализации в жилых и промышленных зданиях.

Несколько меньшую сумму — 5182,57 руб. — задолжало ООО «Галан-Про», зарегистрированное на улице Павла Рака 102. Фирма занимается ремонтом сантехнического оборудования и бытовых электроприборов у населения. Она даже пыталась организовать систему абонентского обслуживания клиентов.

ООО «Дорстрой», про которое известно, что оно располагается в пригородной деревне «Углы» в административно-производственном здании БРУП «Лошницкое ЖКХ», имеет долг в размере 3239,76 руб.

Торгово-производственное частное унитарное предприятие «Континент Ком» должно фонду 2609,80 руб. В интернете можно найти информацию о том, этому предприятию принадлежит магазин «На горке» на улице Краснознаменной.

ООО «Суперквант», позиционирующее себя как предприятие по производству оборудования для переработки зерновых, кормовых, пера и методом экструзии, должно 1470,95 руб. Общество зарегистрировано в Борисове на улице Чапаева 80-9. В конце минувшего года это ООО признано банкротом.

Замыкает список должников ОДО «Гусфраба», за которым числится кафе «Орхидея» в городском Дворце культуры. «Гусфраба» задолжало ФСЗН 1059,03 руб.