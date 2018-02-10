Как отмечали День святого Валентина в Минске в 1998 году 10.02.2018, 23:04

Фото: vytoki.net

Легендарная акция «Молодого фронта».

В интернете на сайте vytoki.net появились архивные фотографии акции «Молодого фронта», которая проходила в центре Минска 20 лет назад - 14 февраля 1998 года. Об этом передает «Радыё Рацыя».

Фото: vytoki.net

Фото: vytoki.net

Автор фотографий - Владимир Сапогов. В полном объеме фотографии опубликованы впервые.

Фото: vytoki.net

Минск, 14 февраля 1998 года, акция «Молодого фронта», автор фото: Владимир Сапогов. Выступает Вадим Конопацкий.

Фото: vytoki.net

На фотографиях: Павел Северинец, Евгений Скочко, Алексей Янукевич, Вячеслав Сивчик, Ирина Халип, Алексей Шеин, Вадим Конопацкий, Виктор Жегунь-Шарковский, Татьяна Сапега.