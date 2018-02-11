К югу от Пхенчхана произошло землетрясение

К югу от Пхенчхана произошло землетрясение1
- 11.02.2018, 8:29
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Зафиксированы 16 случаев повреждения зданий.
Примерно в 160 км к югу от южнокорейского города Пхенчхан, где проходят зимние Олимпийские игры, произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным службы, эпицентр находился в 7 км к северо-западу от Хоко в Южной Корее (160 км от Пхенчхана). О жертвах и пострадавших не сообщалось.
Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что отмечено 16 случаев повреждения зданий.
Геологическая служба Южной Кореи объяснила случившееся афтершоком после землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в этом же районе в ноябре прошлого года, сообщает агентство Reuters.
Жителям олимпийской деревни в Пхенчхане были разосланы SMS с сообщением о чрезвычайной ситуации.